Rugby | Sei Nazioni 2018 | Matteo Minozzi candidato a MVP L’esterno azzurro inserito nella

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : altro trionfo azzurro! Battuta la Scozia nell’ultima partita - Italia quarta : Giornata da tregenda in quel di Padova: nell’ultima partita dell’intero Sei Nazioni (compresi anche quelli under 20 e uomini), la nazionale Italiana femminile coglie il secondo successo consecutivo, agguantando così la quarta piazza nel torneo. Battuta la Scozia per 26-12 sotto una pioggia incessante e su un campo che ormai era diventato puro fango. Gioia per Sara Barattin e compagne, abili a creare il buco nella prima parte di gara ...

Video/ Italia Scozia (27-29) : highlights e tabellino della partita (Rugby Sei Nazioni 2018) : Video Italia Scozia (27-29): highlights e tabellino della partita di rugby per il Sei Nazioni 2018. Le immagini salienti della vittoria solo sfiorata dagli azzurri all'Olimpico(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:28:00 GMT)

Rugby - Sei Nazioni 2018 : cinque sconfitte - ma la crescita c’è. Serve un ulteriore salto di qualità : Si è chiuso con il terzo Whitewash consecutivo il Sei Nazioni 2018 per la nazionale italiana di Rugby: una vittoria alla banda guidata da Conor O’Shea nella manifestazione continentale manca ormai dal 2015. cinque sconfitte in altrettante partite, una partenza a rilento con una leggera crescita sul finale: non può arrivare alla sufficienza il voto per gli azzurri in questo Torneo, come ribadito anche da Sergio Parisse in più occasioni. Ci ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : cucchiaio di legno per l’Italia : Rugby, Sei Nazioni 2018: cucchiaio di legno per l’Italia Quinta sconfitta in altrettante gare del Sei Nazioni 2018 per l’Italia del Rugby Continua a leggere L'articolo Rugby, Sei Nazioni 2018: cucchiaio di legno per l’Italia proviene da NewsGo.

Rugby - Sei Nazioni 2018 : il Galles batte la Francia nell’ultima partita : Ultima partita per il Sei Nazioni 2018 di Rugby. Al Principality Stadium di Cardiff il Galles padrone di casa si impone (non con poca sofferenza) per 14-13 sulla Francia, cogliendo così il secondo posto finale nel Torneo. Manifestazione comunque giocata al meglio dalla formazione di Jacques Brunel, che può essere soddisfatto del lavoro svolto. Le emozioni sono tutte nel primo tempo: dopo 3′ Liam Williams fa esplodere il Principality con la ...

Rugby - l’Italia sa solo perdere : è la peggior squadra di sempre del Sei Nazioni : l’Italia del Rugby è la peggior squadra del Sei Nazioni. Non solo di questa edizione, conclusa ancora una volta con l’ultimo posto e il tradizionale “cucchiaio di legno” a cui ormai siamo abituati. È la peggior squadra di tutti i tempi. Con quella contro la Scozia, sono 17 le sconfitte di fila degli azzurri nel torneo: non succedeva dal 1920. Bisogna tornare indietro di quasi 100 anni per trovare un record tanto negativo. La peggior striscia di ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Italia-Scozia 27-29 - le pagelle degli azzurri. Negri e Polledri i migliori : Gli azzurri non ce l’hanno fatta ad evitare il Whitewash: Sergio Parisse e compagni sono andati vicinissimi all’impresa, ma nell’ultimo turno del Sei Nazioni si sono dovuti arrendere all’Olimpico con la Scozia all’ultimo respiro per 29-27. Partita giocata benissimo dalla squadra di Conor O’Shea che però non ha trovato il colpaccio: andiamo a rivivere la partita con le pagelle degli azzurri. Matteo Minozzi, ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : super Irlanda. Inghilterra battuta - c’è il Grand Slam : Cinque su cinque: se qualcuno avesse dei dubbi, è l’Irlanda la vera indiziata a sfidare la Nuova Zelanda in chiave mondiale. Nel giorno di San Patrizio, i Verdi compiono l’impresa in quel di Twickenham: 24-15 per i trionfatori del Sei Nazioni nell’ultimo turno contro i rivali dell’Inghilterra, che chiudono questo torneo con tantissima rabbia e delusione. Come di consueto partono fortissimo i Verdi, non temendo ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : CHE BEFFA per l’Italia! La Scozia vince 29-27 all’ultimo minuto : L’Italia viene BEFFAta all’ultimo minuto dalla Scozia e perde anche l’ultima partita del Sei Nazioni 2018 di Rugby. Gli azzurri sono stati sconfitti per 27-29 davanti alla bolgia dello Stadio Olimpico di Roma che ha provato a spingere i ragazzi di Conor O’Shea verso la vittoria: il successo è stato sfiorato, Parisse e compagni hanno accarezzato l’impresa ma all’ultimo minuto il piazzato di Laidlaw ha spento i ...

Rugby - Sei Nazioni : l'Italia in vantaggio per 70 minuti cede alla Scozia nel finale - 27-29 : l'Italia perde anche l'ultima partita del Sei Nazioni in una gara che l'ha vista in vantaggio per settanta minuti dopo un grande primo tempo e tre mete , due di allan e una di Minozzi, . l'Italia si ...

LIVE Italia-Scozia - Sei Nazioni Rugby 2018 in DIRETTA : 27-29 - Laidlaw ci fulmina all’ultimo minuto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, match valido per l’ultima giornata del Sei Nazioni 2018 di Rugby. Allo Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri si giocano l’ultima possibilità di tornare a vincere nel torneo dopo addirittura tre anni dall’ultima volta: serve il colpaccio per imporsi contro un avversario che si è già imposto per due volte in questa edizione e che punta addirittura al secondo posto in ...

LIVE Italia-Scozia - Sei Nazioni Rugby 2018 in DIRETTA : 24-12 - tre mete azzurre - Allan indemoniato! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, match valido per l'ultima giornata del Sei Nazioni 2018 di Rugby : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non ...

Rugby - Sei Nazioni : Italia-Scozia - segui la diretta : TORINO - Ultimo turno del Sei Nazioni che si apre all'Olimpico con il match da ultima spiaggia per gli Azzurri. Da evitare infatti la 17ª sconfitta consecutiva nel Torneo, cosa che non risulterà ...