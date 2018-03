Ruba i soldi all' amico che lo ospitava sfilandogli il bancomat dal portafogli - Senza

Varese - ex assessore della Lega in manette per aver deRubato soldi ai malati di cui era tutore : Era il tutore di oltre 60 persone, alcune delle quali gravemente malate, e grazie alla sua funzione, su nomina del giudice tutelare di Varese, le ha derubate. Stefania Federici, già assessore ai Servizi Sociali a Cassano Magnago (2007-2012) e candidata sindaco della Lega Nord nel 2012, come riporta Varesenews, è stata arrestata per peculato dagli uomini dell Guardia di Finanza di Gallarate nell’ambito dell’inchiesta del pm Francesca ...

"Ha vinto tanti soldi - ma deve pagarci le tasse" : con questa truffa le Rubano tutto - anziana si suicida : Le avevano fatto credere di aver vinto un grosso premio in denaro, ma per incassarlo avrebbe dovuto prima pagare una serie di tasse e commissioni. Così i truffatori le hanno svuotato il conto e Marjorie Earl...

Patrice Lescaudron - l'ex gestore Credit Suisse che ha Rubato soldi ai clienti sconterà cinque anni di prigione : Patrice Lescaudron, ex gestore di Credit Suisse, è stato giudicato colpevole di aver dirottato fondi dai conti dei suoi clienti, nell'ambito di quello che si è confermato uno dei crimini finanziari ...

Pomeriggio Cinque Sylvie Lubamba ecco come Rubavo i soldi : L’ex showgirl Sylvie Lubamba è stata ospite a “Pomeriggio 5” e parla per la prima volta, dopo tre anni e mezzo di carcere, e tornata in libertà il giorno di Natale. La donna è stata arrestata nel 2014 per uso indebito di carte di credito e oggi dice di essere cambiata e di aver scoperto il dono della fede. Ha anche incontrato Papa Francesco. Nel salotto di Barbara D’Urso sottolinea di essere stata condannata a sette anni ...

