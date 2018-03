Rossi | “So che Marc e Dovizioso sono più veloci”

MotoGP - GP Qatar 2018 – Valentino Rossi : “Sono contento - con questa moto mi sento meglio. Dovizioso e Marquez più forti ma…” : Valentino Rossi ha confermato di essere in grande forma fisica e il terzo posto ottenuto nel GP del Qatar testimonia quanto il rinnovo del contratto firmato in settimana sia legittimo. Il Dottore è stato assoluto protagonista sul circuito di Losail, ha tenuto il passo di Dovizioso e Marquez riuscendo poi a chiudere in terza posizione. Queste le dichiarazioni che il centauro di Tavullia ha rilasciato al termine della gara, prima di salire sul ...

MotoGP - Test Losail 2018 – Valentino Rossi : “Soffro troppo con l’anteriore. Dobbiamo lavorare per raggiungere chi ci sta davanti” : Valentino Rossi ha chiuso la seconda giornata di Test a Losail con l’11° tempo. Un passo indietro rispetto a ieri ma il Dottore è consapevole del lavoro svolto oggi. “Come posizione non è andata benissimo, potevo migliorare qualche decimo. In realtà alla fine il time attack non l’ho mai fatto. Ho messo le gomme nuove alla fine, ma avevo una vibrazione sull’anteriore quindi non ho potuto farlo“. Queste le sue parole ...

MotoGP - Test Buriram 2018 – Valentino Rossi : “Sono a tre decimi dai primi - ma l’elettronica mi preoccupa parecchio” : Se il primo giorno dei Test MotoGP di Sepang aveva regalato grandi sorrisi a Valentino Rossi e alla Yamaha, l’esordio nella tre giorni di Buriram (clicca qui per la cronaca) è stato decisamente meno esaltante per il pesarese che, proprio oggi, spegne 39 candeline. Guardando i tempi, la situazione non appare così preoccupante, dato che il nove volte campione del mondo ha concluso all’ottavo posto in 1:31.189 a 392 millesimi da Cal ...

MotoGp - Valentino Rossi lancia l’allarme dopo i test : “sono preoccupato” : Continuano i test in Thailandia, importanti indicazioni in vista dell’inizio del campionato di MotoGp. Un pò preoccupato Valentino Rossi, ecco le parole del pilota italiano ai microfoni di Motorsport.com: “La prima sensazione non è male. La pista intanto è tenuta molto bene, è molto pulita e quindi c’è un buon grip. Le curve sono abbastanza belle e mi sembra divertenti. Mi trovo abbastanza bene con la moto, anche se il livello è ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Sono pronto per il rinnovo con Yamaha - non so quando ma sono ottimista”. Il Dottore vuole continuare! : Valentino Rossi è pronto per affrontare al meglio la sua ennesima stagione in sella, le prime indicazioni emerse dai test di Sepang parlano di una Yamaha in grande salute e il Dottore insegue il suo decimo Mondiale con l’aggressività di un ragazzino. Il centauro di Tavullia, pRossimo ai 39 anni (li compirà il pRossimo 16 febbraio), ha rilasciato un’intervista a Motorcycle News in cui ha parlato del suo rinnovo di contratto che sembra ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Sono pronto a rinnovare se la Yamaha sarà competitiva” : Presentata ieri la nuova Yamaha YZR-M1 e le attese per una stagione che deve essere di riscatto per il team di Iwata sono molte. Vero è l’evento è stato occasione anche di annunci, come quello del rinnovo del contratto di Maverick Vinales, legatosi per altri due anni alla Casa dei tre diapason. E Valentino Rossi? La domanda sorge spontanea perchè il “Dottore” è in scadenza in questo 2018 ed i punti interrogativi sul continuare ...

Valentino Rossi: "Sono molto motivato per il Mondiale" Valentino Rossi è più carico che mai. A Madrid la Yamaha ha svelato la nuova M1 e il numero 46 ha sempre lo stesso obiettivo, quello di conquistare il 10° titolo Mondiale: "Sono molto motivato, sono pronto e in moto mi diverto ancora, mi sono allenato bene