"Su decisioni importanti potrebbe essere utile la consultazione degli iscritti, anche sulla possibilità eventuale di fare un". Così il capogruppo uscente alla Camera del Pd,,che a "Un giorno da pecora" dice di"non essere d'accordo a fare uncon M5S" Sul nome di Romani (Fi) come presidente del Senato, bocciato da Di Maio per una condanna per peculato,dice: "Non condividiamo le liste di proscrizione M5S a momenti alternati.Vediamo se mantengono la parola sulla non iscrizione di chi non ha effettuato i rimborsi".(Di lunedì 19 marzo 2018)