Romina Power e la frecciata a Loredana Lecciso dopo Domenica Live

Loredana Lecciso : la verità su Al Bano e sulla querela a Romina Power : Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati? La verità a Domenica Live Loredana Lecciso è stata ospite oggi a Domenica Live, nel mentre in cui Romina Power e Al Bano sono impegnati in Germania con il loro tour. La showgirl ha esordito la sua intervista affermando che ci sono stati sicuramente momenti migliori di quello che sta attualmente attraversando, ma ha rivelato a Barbara d’Urso che sta abbastanza bene. Loredana ha specificato che ...

Domenica Live - Loredana Lecciso querela Romina Power : "E' stata superficiale" (video) : Loredana Lecciso, ospite a Domenica Live, racconta la sua verità sulla rottura con Al Bano: "Sono stata a Pavia, un paio di mese. Poi sono rientrata a Lecce. In realtà, dovevo fare qualcosa di personale con i miei affetti familiari. Poi, si è protratta la mia permanenza. Ma i piccolini avevano bisogna di me. Oggi mi sto concedendo una riflessione, di piacevole solitudine di fare i conti con se stesso. Sto cercando di capire e analizzare ...

Loredana Lecciso balla a Domenica Live/ Ma Barbara d’Urso indagherà su Al Bano e Romina Power? : Loredana Lecciso ospite a Domenica Live da Barbara d'Urso: dopo aver annunciato il nuovo impegno lavorativo in teatro, la compagna di Al Bano danzerà in diretta?(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:06:00 GMT)

Al Bano tra Romina Power e Loredana Lecciso : "Sono tutte e due donne della mia vita" : Leggo.it segue gli aggiornamenti di Pomeriggio Cinque. Continua il gossip in casa Carrisi. Al Bano ha recentemente dichiarato che resterà sempre legato alle sue due donne dicendo che una gli...

Al Bano : Loredana Lecciso o Romina Power?/ "I pettegolezzi li leggo sui giornali" : Si continua a parlare di triangolo amoroso, di liti social e di scontri ma Al Bano va avanti con la sua strada, pianifica il suo addio alla musica e sui pettegolezzi? Ecco cosa ha affermato(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:02:00 GMT)

LOREDANA LECCISO VS Romina POWER/ Al Bano rilancia : "Io starò sempre insieme alle mie donne" : LOREDANA LECCISO contro ROMINA POWER: il legale dell'ex compgna di Al Bano svela la verità in un'intervista al settimanale Di Più sul famoso tweet sulla gravidanza di Cristel Carrisi.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:57:00 GMT)

Loredana Lecciso Vs Romina Power/ Mattino 5 : "Quella sulla madre una frase di circostanza" : Tra profili social (forse rubati), foto di pancini e un nuovo tour alle porte, cosa ne sarà di Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power? La telenovela continua, ma come finirà?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:28:00 GMT)

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : Al Bano - vietate domande su Romina Power (11 Marzo 2018) : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti 10 Marzo: nel salotto di Fabio Fazio arrivano Ciriaco De Mita, Luca Guadagnino, Vincenzo Salemme Tosca D'Aquino, Al Bano e J-Ax.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 20:25:00 GMT)

LOREDANA LECCISO CONTRO Romina POWER/ Al Bano Carrisi : "Cristel incinta? Se vuole lo dica lei. Io vorrei..." : LOREDANA LECCISO CONTRO ROMINA POWER: Al Bano come sempre tra due fuochi. Ma pare confermata la notizia della gravidanza della figlia Cristel Carrisi...(Sabato Italiano)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:16:00 GMT)

Al Bano Carrisi spiazza : 'Ecco perché non tornerò più insieme a Romina Power' Video : Al Bano Carrisi [Video], dopo il clamore mediatico degli ultimi mesi, ha deciso di rilasciare un'intervista esclusiva al settimanale Chi, diretto magistralmente da Alfonso Signorini. Il cantautore salentino, che da dicembre 2017 è quasi sempre tra le pagine dei periodici di gossip per la crisi con Loredana, ha parlato delle donne che ha avuto nella sua vita e soprattutto della madre ultranovantenne Jolanda. Carrisi: 'Non torno più con Romina' Da ...

La Lecciso querela Romina Power : 'Non ho scritto io che Cristel è incinta' : Che tra Romina Power e Loredana Lecciso non corresse buon sangue è fatto risaputo. Ma ora dalle parole si passa agli avvocati perché la showgirl legata ad Al Bano , e in crisi con lui , ha deciso di ...