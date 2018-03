Romani | Fi | | non subisco veto Di Maio | pari dignità Fi-Lega

Paolo Romani cerca di salvarsi dal diktat di Di Maio sulla presidenza del Senato. "Ho sbagliato come padre - non influisca sulla scelta politica" : Il forzista Paolo Romani cerca di salvare la sua corsa alla presidenza al Senato dal diktat di Luigi Di Maio. Ieri il leader M5s ha detto chiaramente che non intende sostenere "condannati o imputati" e Romani, purtroppo per lui, è condannato in via definitiva per peculato. Il fedelissimo di Berlusconi oggi però interviene con una nota per ridimensionare il caso: "Ho sbagliato come padre, tutto ciò non influisca sulla scelta ...

La leghista Bongiorno presidente Senato? Fi : “Nostro candidato è Romani”. E Gasparri : “M5s-Lega? Non esiste” : Da una parte Berlusconi chiude ai 5 Stelle, dall’altra Salvini esclude il Pd e lascia aperte la possibilità d’intesa con i pentastellati. Nel centrodestra già in campagna elettorale diviso su tutto, che ora si scontra pure sulla presidenza delle Camere, le frizioni restano, al di là dell’apparente intesa ribadita dopo l’incontro di Palazzo Grazioli. Il prossimo terreno di scontro sarà la presidenza di Palazzo Madama, con ...

Allarme Morbillo - epidemia in corso in Romania e Italia : un morto ogni 80 casi - troppi non vaccinati : Nel 2017 in Europa il Morbillo ha ucciso 30 persone e ne ha colpite 14.451, circa il 400% in più rispetto all’anno precedente, quando furono registrati 4.643 casi. I Paesi dove l’epidemia si è manifestata più violentemente sono stati Romania (5560) e Italia (5004). A sostegno dei dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sui crescenti casi di Morbillo in Italia, ecco la riflessione degli specialisti infettivologi ...

Roma : neve non spegne ironia dei Romani. Battute sul web : Roma – ironia dilaga sui social dopo intensa nevicata di stanotte Roma – Per superare l’insolita giornata di neve, i Romani hanno fatto circolare sul... L'articolo Roma: neve non spegne ironia dei Romani. Battute sul web su Roma Daily News.

6 street food Romani a cui non si può resistere (e dove mangiarli) : Siete seduti comodamente sul vostro divano intenti a pianificare le tappe del prossimo viaggio nella Città Eterna. Colosseo, Pantheon, Fori Imperiali. Poi ancora Rione Trastevere, er Cuppolone (alias la Basilica di San Pietro), Campo de’ fiori: nel caso in cui aveste bisogno di qualche piccolo consiglio, queste sono – solo alcune ovviamente – delle soste imprescindibili da visitare una volta oltrepassato il Grande Raccordo Anulare, ...

Festival di Berlino 2018 - i registi gemelli Romani dall’alberghiero al concorso : “Il nostro cinema non sarà mai comodo” : Arrivano dall’alberghiero (“con esperienze nel giardinaggio”) i gemelli romani Damiano e Fabio D’Innocenzo ma si esprimono con una consapevolezza da laurea umanistica in tasca. E neppure il fatto di essere stati selezionati alla Berlinale (concorso della sezione Panorama) con il loro esordio, La Terra dell’Abbastanza, li ha destabilizzati più di tanto. “La storia del nostro film arriva da esperienze che ci hanno formato, ma abbiamo tentato di ...

Almaviva - giudice del lavoro respinge il ricorso collettivo dei 500 ex lavoratori Romani : “Licenziamento non illegittimo” : Il tribunale di Roma si spacca sulla vicenda dei 1.666 lavoratori della sede romana di Almaviva (il principale operatore italiano call-center), licenziati in blocco il 22 dicembre del 2016. A novembre il giudice del lavoro Umberto Buonassisi aveva disposto il reintegro di 153 di loro, parlando di “una vera e propria illegittima discriminazione: chi non accetta di vedersi abbattere la retribuzione (a parità di orario e di mansioni) e lo stesso ...

Debito Roma - commissario del Mef non paga e il Comune deve anticipare i soldi. M5s : ‘Giochi politici su spalle dei Romani’ : Il Comune di Roma dovrà anticipare 281 milioni di euro al governo per pagare la parte dei debiti iscritti nella gestione commissariale scaduti il 31 dicembre 2017. Tutto ciò nonostante lo stesso ufficio del ministero del Tesoro abbia a disposizione una liquidità che, secondo il Campidoglio, si aggira intorno ai 370 milioni. In pratica, il Comune paga due volte, una specie di “prestito sul rimborso”. E’ paradossale la situazione in cui si trova a ...