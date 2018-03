Roma | tassa di soggiorno anche su affitti brevi

Roma - diminuisce tassa su rifiuti : diminuisce la tariffa sui rifiuti , Ta.Ri., per l'anno 2018, che produrrà un gettito previsto di 771 milioni di euro con una riduzione che andrà a vantaggio sia delle utenze non domestiche, imprese ed ...

Roma - Tutti dovranno pagare la tassa di soggiorno - in vista un accordo anche con Airbnb. 3 - 5 euro/notte : ... ma non tutto il turismo è di "qualità": ossia non tutto ha la capacità di muovere l'economia locale, in quest'ottica l'amministrazione capitolina punta su accordi con i vettori aerei (l'aeroporto di ...

Roma - arriva tassa soggiorno web : tassa di soggiorno da 3,50 euro in arrivo a Roma anche per chi prenota via web. "Il nuovo regolamento sul contributo di soggiorno è pronto. Solo l'anno scorso Airbnb ha accolto 1.4 milioni di ospiti" ...

Airbnb - a Roma arriva la tassa si soggiorno : sarà di 3 - 5 euro a notte - : L'assessore allo sviluppo economico della Capitale, Adriano Meloni, ha annunciato che in base al nuovo regolamento anche coloro che utilizzano la piattaforma per affitti brevi dovranno pagare l'...