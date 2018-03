Roma | manda sms di addio ai colleghi e tenta il suicidio | salvato dai carabinieri

Roma. Antonio Di Maggio nominato comandante della Polizia locale : Il sindaco Virginia Raggi ha firmato le ordinanze per l’assegnazione dei nuovi incarichi ai dirigenti dell’Amministrazione capitolina, sia a livello

Il Comandante Generale dei Carabinieri in visita alla Comunità Ebraica di Roma : Roma: Comunità Ebraica della Capitale riconoscente all’Arma dei Carabinieri Roma – Questa mattina il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, si e’ recato in... L'articolo Il Comandante Generale dei Carabinieri in visita alla Comunità Ebraica di Roma proviene da Roma Daily News.

Roma - scavi della metro C svelano la domus “Casa del comandante” : Roma, scavi della metro C svelano la domus “Casa del comandante” “E’ una scoperta eccezionale”, ha spiegato la responsabile dello scavo Continua a leggere

Roma - istruttore di karate molesta allieva di 14 anni : le mandava messaggi hot sul cellulare : Gli agenti del commissariato San Giovanni hanno arrestato C. G., 47enne, di Roma, di professione analista-programmatore, nel tempo libero aiuto-maestro di karate presso una palestra ubicata nel ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Roma : scavi Metro C portano alla luce “Domus del Comandante” (2 marzo) : ULTIME NOTIZIE, 2 marzo 2018: Brexit, premier May “stop alla libertà di movimento in Regno Unito. No a unione doganale, sì a partneship”. Allerta meteo arancione in Liguria.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:52:00 GMT)

Scavo metro Roma svela"casa comandante" : 20.01 Ancora una scoperta eccezionale a Roma, nel corso degli scavi della stazione Amba Aradam, della metro C. E' stata portata alla luce "la casa del comandante",una domus collegata ai dormitori della caserma di impianto traianeo e modificata da Adriano, rinvenuta nel 2016. "E' una scoperta eccezionale, perché a Roma non è mai stata individuata, né scavata archeologicamente una caserma e mai trovata una domus collegata alla stessa", ha detto ...

Roma - lavori metro C svelano la "Casa del comandante". FOTO : Roma, lavori metro C svelano la "Casa del comandante". FOTO Per Rossella Rea, responsabile dello scavo, si tratta di "una scoperta eccezionale". Il sito, situato 12 metri sotto il livello della stazione dell'Amba Aradam, è composto da una domus collegata ai dormitori di una caserma di impianto traianeo. LA ...

Roma - gli scavi della Metro C svelano mosaici e pitture nella “Domus del comandante”. Un tesoro a 12 metri di profondità : Una nuova grande scoperta arriva dagli scavi della Metro C di Roma dove, nel cantiere della fermata Amba Aradan, gli archeologi hanno riportato alla luce la domus del comandante della caserma rinvenuta nel 2016. Si tratta di un ambiente decorato da mosaici e pitture, risalente, come tutto il complesso al II secolo d.C. Le nuove scoperte sono avvenute a 12 metri di profondità, si dispongono a una quota più bassa di circa 3 metri rispetto al ...

Calcio amarcord : Pecchia rimanda la festa scudetto giallorossa - rivivi Napoli-Roma 2-2 del 2001 : Giugno 2001, la squadra di Capello potrebbe ottenere il titolo al San Paolo, ma il gol del 2-2 a 10 minuti dalla fine posticipa tutto

La neve a Roma manda in tilt i palinsesti Rai : programmi cancellati e ritardi. Proteste sui social : La neve a Roma ha creato problemi alla programmazione del mattino delle reti Rai. I Fatti vostri, previsto alle 11 su Rai2, non è andato in onda per la difficoltà di pubblico, di alcuni ospiti e di alcuni tecnici di raggiungere gli studi. In sostituzione Sereno variabile e a seguire il tv movie Dream Hotel - Sri Lanka Ps.Stessa situazione su Rai1 per Buono a sapersi di Elisa Isoardi, che ha mandato una sorta di "Meglio di". ...

Serie A. Cutrone e Calabria mandano a picco la Roma - il Milan passa 2-0 all'Olimpico : Nella ripresa i gol dei giovani rossoneri (41 anni in due), Gattuso resta agganciato al sesto posto e guarda speranzoso alla zona Champions. I giallorossi precipitano dal terzo al quinto posto, ora sono dietro Lazio e Inter

Il Milan di Gattuso manda ko la Roma con Cutrone e Calabria : Il Milan di Gattuso vince 2-0 all’Olimpico e strapazza la Roma. La vittoria è il giusto premio di una squadra

“Grazie - Francesco”. C’è posta per Te - il grande cuore di Totti conquista Maria De Filippi. L’ex capitano della Roma manda in estasi il pubblico : campione dentro e fuori il campo. Un gesto davvero bellissimo : Il campo lo ha lasciato da qualche mese, e c’è chi non maledice il giorno in cui il tempo ha deciso di scorrere così veloce. Epperò, ogni qualvolta si muove sono applausi e applausi scroscianti. Sia che giri per un campo da calcio, sia, come ieri, in uno studio televisivo. Così Francesco Totti ha conquistato il pubblico di C’è posta per Te, il programma campione di ascolti condotto da Maria De Filippi. La strada che ha portato L’ex ...