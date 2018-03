Roma | l' Inter offre due giocatori per Strootman

Roma e Milan volano - l’Inter risorge : Roma, 18 mar. – (AdnKronos) – Icardi show, la Roma mette ko il Crotone e il Milan in rimonta batte il Chievo. Nella 29a giornata di Serie A un Mauro Icardi in versione super guida l’Inter alla goleada sul campo della Sampdoria. I nerazzurri vincono 5-0 e l’attaccante è protagonista assoluto con un poker di gol. Con la ‘manita’ di Genova l’Inter si prende almeno fino a stasera il quarto posto, a +2 sulla ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Icardi e Inter show - ora Milan e Roma! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 29^ giornata del torneo. L?Inter affonda la Sampdoria a Marassi, poker di Mauro Icardi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:12:00 GMT)

Serie A - Milan-Inter il 4 aprile. Il derby Lazio-Roma il 15 aprile alle 20.45 : Il derby Milan-Inter , in programma lo scorso 4 marzo e rinviato per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, sarà recuperato mercoledì 4 aprile alle 18.30. Lo ha ufficializzato la Lega ...

Roma - Alisson : "L'interesse del Real fa piacere. Champions? Non siamo favoriti col Barça" : L'interesse del Real Madrid che gli fa piacere, ma la voglia di essere concentrato solo sulla Roma. Con cui, tra l'altro, deve discutere il rinnovo del contratto, perché dichiarazioni a parte, i ...

Corsa Champions - turno impegnativo per l’Inter - Roma e Lazio Video : Mentre oggi si conclude la tre giorni di coppe europee con impegnate Roma, Lazio e Milan, nel week-end ritorna la #Serie A per la ventinovesima giornata e con essa il cammino verso la qualificazione alla prossima #Champions League che vede coinvolte Roma, Lazio e #Inter, mentre Juventus e Napoli sembrano ormai certe di un posto nella massima competizione europea per club. Questo ventinovesimo turno vede le tre principali candidate, Roma, Lazio e ...

Hamsik : “Anche la Juve soffrirà con Roma e Inter : crediamoci” : Hamsik: “Anche la Juve soffrirà con Roma e Inter: crediamoci” Le parole del capitano azzurro: “Ci sono ancora dieci partite e poi c’è anche lo scontro diretto” Continua a leggere L'articolo Hamsik: “Anche la Juve soffrirà con Roma e Inter: crediamoci” proviene da NewsGo.

L'Inter studia Bernard - il brasiliano non brilla contro la Roma : le sue pagelle : com , Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport gli hanno riservato. Calciomercato.com - Bernard 5,5 : Veleggia nel mare di mezzo allarmando la capitaneria di porto Romanista. Alle prime onde però ...

Diretta/ Roma Shakhtar - risultato live 0-0 - streaming video Mediaset : Nessuna rete all'intervallo! : Diretta Roma-Shakhtar Donetsk, info streaming video e tv: allo stadio Olimpico i giallorossi cercano il pass per i quarti di Champions League.

Lucescu : 'Under non è ancora un top. Akgun alla Roma? E' un talento interesante' : Intervistato da Radio Centro Suono Sport l'allenatore della nazionale turca ed ex tecnico dello Shakhtar Donetsk, Mircea Lucescu, ha anticipato così la sfida che vedrà la formazione ucraina affrontare la Roma in Champions League. I ...