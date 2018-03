Roma | incidente stradale per direttore Agenzia Entrate Ruffini illeso

Roma : Incidente coinvolge 5 veicoli - 4 feriti : Pontina chiusa per due ore Roma – L’Incidente stradale sulla via Pontina, direzione Roma, al Km 23.800 è avvenuto intorno alle 10. Sono stati coinvolti cinque... L'articolo Roma: Incidente coinvolge 5 veicoli, 4 feriti proviene da Roma Daily News.

Incidente stradale/ A1 - Roma-Orte : tir con bombole si ribalta : tratto chiuso e 2 feriti (oggi 19 marzo 2018) : Incidente stradale, oggi 19 marzo 2018: sulla Roma-Orte, autostrada A1, tir con bombole si ribalta su un lato: due feriti. Stessa sorte ad un camion sulla Catania-Siracusa.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:09:00 GMT)

Incidente sull'A1 - tir si ribalta : chiuso il tratto Roma-Orte - : Protagonista del ribaltamento un mezzo pesante che trasportava bombole di acetilene e di ossigeno. Sull'autostrada Milano-Napoli lunghe code tra Firenze e la Capitale in entrambe le direzioni

Incidente sull'A1 - tir si ribalta : chiuso il tratto Roma-Orte : Incidente sull'A1, tir si ribalta: chiuso il tratto Roma-Orte Protagonista del ribaltamento un mezzo pesante che trasportava bombole di acetilene e di ossigeno. Sull'autostrada Milano-Napoli lunghe code tra Firenze e la Capitale in entrambe le direzioni Parole chiave: ...

INCIDENTE STRADALE/ Roma - doppio scontro sulla Pontina : coinvolta autocisterna Gpl - traffico in tilt : INCIDENTE STRADALE, oggi 17 marzo 2018: a Roma doppio sinistro sulla Pontina. coinvolta anche un'autocisterna di Gpl finita contro il guardrail: traffico congestionato...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:53:00 GMT)

Roma - incidente mortale sul Gra : Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 sul Gra, a Roma. L'incidente, al km 14.900, corsia esterna, altezza uscita Cassia, ha visto coinvolto un furgone Iveco Daily. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente, per cause in cor

Roma. Incidente in moto morto Marcio Da Silva Arantes : Un centauro portoghese di 31 anni è morto in un sinistro stradale in via Antonio Sant’Elia. L’impatto è avvenuto nei

Roma : Incidente con la moto - muore un 31enne : La Polizia di Roma Capitale non ha rilevato anomalie sul manto stradale Roma- Nuova tragedia nella Capitale. Non c’e’ stato nulla da fare per un... L'articolo Roma: Incidente con la moto, muore un 31enne proviene da Roma Daily News.

Roma : incidente per 2 veicoli. Tratto Appia al momento chiuso : Roma – veicoli coinvolti in incidente. Strada chiusa verso la Capitale Roma – Di seguito il comunicato diramato da Anas. La società ha comunicato che... L'articolo Roma: incidente per 2 veicoli. Tratto Appia al momento chiuso proviene da Roma Daily News.

Roma. Incidente in via Flaminia morta donna di 55 anni : Sinistro stradale sulla via Flaminia. Una conducente di 55 anni è morta in seguito ad un frontale a Roma. L’Incidente

Incidente stradale/ Roma - terribile scontro frontale auto-camion a Prima Porta : muore una donna (8 marzo 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 8 marzo 2018. Roma, terribile scontro frontale auto-camion a Prima Porta: muore una donna. A Salò uomo di 87 anni investito da un'auto(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Palermo : incidente in via Roma - turista francese investito da moto : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - incidente in via Roma, a Palermo, dove un turista francese è stato travolto da una moto mentre attraversava la strada. L'uomo, 51 anni, è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Civico dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto anc

Incidente stradale/ Roma - donna investita su via Ostiense : morta sul colpo - traffico nel caos (28 febbraio) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 28 febbraio 2018. Roma, donna investita su via Ostiense: morta sul colpo, traffico nel caos. Torino, gravissimo al Cto un ragazzo di 27 anni(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 11:00:00 GMT)

Roma : incidente mortale - donna investita da vettura : Nonostante i soccorsi del conducente non c’è stato nulla da fare per la donna Roma – incidente mortale a Roma. E’ accaduto questa mattina alle... L'articolo Roma: incidente mortale, donna investita da vettura su Roma Daily News.