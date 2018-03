Roma | il Faraone dopo 28 anni sfata il ' Tabù Voeller'

INFORTUNIO EL SHAARAWY / Affaticamento muscolare per il Faraone : in dubbio per Sampdoria-Roma : INFORTUNIO El SHAARAWY, Affaticamento muscolare per il Faraone. L'attaccante in dubbio per la gara Sampdoria-Roma che si gioca domani alle 20.45 come recupero di Serie A.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 17:22:00 GMT)