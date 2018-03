Roma | Di Francesco ritrova il sostegno dei senatori Ora manca solo Schick

Roma - Di Francesco : 'Siamo in crescita ma dobbiamo avere più continuità' : 'Alisson tra i primi tre portieri al mondo? Sono contento di averlo, è un portiere importante. Con lo Shakhtar l'abbiamo fatto riposare, oggi per non farlo annoiare una parata gliela abbiamo fatta ...

Di Francesco - la Roma è in crescita : ANSA, - Roma, 18 MAR - "Abbiamo dimostrato di essere in crescita, fatto un ottimo primo tempo dal punto di vista delle scelte. Siamo stati bravi e pazienti e abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco,...

Roma - Di Francesco : 'Felice di avere Alisson. El Shaarawy tornerà in Nazionale' : Eusebio Di Francesco , allenatore della Roma , commenta a Premium Sport il successo di Crotone: 'Abbiamo dimostranto di essere in crescita, abbiamo fatto un ottimo primo tempo dal punto di vista delle scelte, siamo stati bravi e pazienti e abbiamo sempre tenuto il ...

Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma - Nedved : “Più chance nel doppio confronto”. Di Francesco : “Ci vuole entusiasmo…” : Juventus-Real Madrid E Barcellona-Roma- Un sorteggio sfortunato e assai complicato. Possiamo riassumere così l’urna dei quarti di finale di Champions League. Juventus e Roma pescano forse le avversarie più gettonate per la vittoria finale. Nessun dramma, nè in casa bianconera, nè in casa giallorossa. Testa alta e ottimismo. Nedved: “PIU’ chance NEL doppio CONFRONTO…” Pavel […] L'articolo Juventus-Real Madrid e ...

Di Francesco - Barca forte ma Roma c'è : Roma, 16 MAR - "Dall'urna è uscita una delle squadre più forti al mondo, con il giocatore più forte del mondo, Messi. Siamo arrivati fin qui giocando con coraggio, determinazione e applicazione: viviamola con entusiasmo e consapevolezza. Forza Roma". Così il tecnico giallorosso, Eusebio Di Francesco, ...