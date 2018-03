Roma | auto travolta e inghiottita dalla piena del Tevere Nessuno a bordo

Roma - 20 nuovi autovelox contro eccesso di velocità e doppia fila : le strade interessate : A Roma 20 nuovi autovelox entro l'autunno Roma contro eccesso di velocità e auto parcheggiate in doppia fila il Comune di Roma piazza venti nuovi autovelox sulle strade della Capitale. I dispositivi, ...

Questura di Roma : manifestazione pro popolo curdo non autorizzata : Roma – Questura: manifestazione ‘Rete Kurdistan’ non autorizzata Roma – Di seguito la nota rilasciata dalla Questura di Roma. “Ieri pomeriggio circa 60 persone tra... L'articolo Questura di Roma: manifestazione pro popolo curdo non autorizzata proviene da Roma Daily News.

Camion si ribalta : paralizzata l'autostrada tra Roma Nord e Orte : Sulla A1 Milano-Napoli, intorno alle 4.30 circa, è stato chiuso il tratto tra Orte e l'allacciamento con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante che si è ...

Autostrada - Tir con bombole si ribalta. Code in A1 - chiuso tratto Roma-Orte : L'incidente al mezzo pesante è avvenuto al km 523. Code in entrambri i sensi. A1 chiusa tra Orte e l'allacciamento con la Diramazione Roma Nord. Percorsi alternativi

Morte Mariam : vertice in Procura di Roma per chiedere ad autorità inglesi acquisizione atti : La magistratura italiana ha aperto un fascicolo: si ipotizza il reato di omicidio. La 18enne italo-egiziana è stata picchiata da una baby-gang di ragazzine inglesi nel centro di Nottingham e morta ...

Senato : Schifani-Gasparri - Romani guida autorevole - 2 - : AdnKronos, 'La storia politica dell'amico Paolo Romani parla da se'. Il suo senso delle istituzioni, la sua correttezza pubblica, la sua attenzione nei confronti degli avversari, il suo tratto umano aperto al mondo ...

Senato : Schifani-Gasparri - Romani guida autorevole : 'Le odierne parole del presidente Romani ci richiamano all'analisi di una valutazione comportamentale che lo tocca come padre impegnato in quella politica che spesso ci sottrae a momenti di affetto e ...

Senato : Schifani-Gasparri - Romani guida autorevole : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Siamo convinti che i giudizi sulla figura di un politico, in particolar modo quando è chiamato a ricoprire alte cariche, non possano sfuggire alla valutazione sul profilo privato e pubblico dello stesso. E ciò mantenendo un giusto e saggio equilibrio nelle relative valutazioni per evitare che esse sfuggano ad un principio di doveroso buon senso ed imparzialità”. Lo dichiarano l’ex presidente ...

Paura a Monteverde (Roma). Auto non si ferma all'alt - carabiniere spara e ferisce due passanti : Spari a Roma nel quartiere Monteverde, in via Ozanam. Secondo una prima ricostruzione i colpi sarebbero stati esplosi in occasione di un controllo a un'Auto da parte di una pattuglia dei carabinieri. Ferite due passanti.Secondo Il Messaggero, una pattuglia dei carabinieri ha tentato di fermare una macchina nel quadro di un'operazione di polizia giudiziaria, ma l'Auto non si è arrestata all'alt e ha invece tentato di investire uno dei ...

Roma - auto non si ferma all'alt : arrestati i due fuggitivi : Le forze dell'ordine, dopo una notte di ricerche, sono riuscite ad individuare ed arrestare i due uomini che ieri sera a Roma hanno forzato un posto di blocco nel quartiere Monteverde. Il Comando provinciale di Roma ha messo le manette ai polsi a Orlando e Leonardo Bevilacqua, due nomadi stanziali di origine napoletane di 22 e 23 anni, arrestati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio per aver cercato di investire ...

