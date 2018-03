Rita dalla Chiesa si candida per il Grande Fratello 15?

SILVANA GIACOBINI/ È stata anche direttrice di Rita dalla Chiesa (Ieri oggi italiani) : La seconda puntata di Ieri oggi italiani sarà dedicata all’amore. Dunque è più che azzeccata la scelta di avere come ospite SILVANA GIACOBINI, giornalista regina della cronaca rosa in Italia(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:04:00 GMT)

'Ieri Oggi Italiani' su Rete4 dal 19 marzo con Rita dalla Chiesa e Maurizio Costanzo : Maurizio Costanzo e Rita Dalla Chiesa per il nuovo programma ' Ieri Oggi Italiani ' , al via lunedì 19 marzo su Retequattro. Otto seconde serate al lunedì sera sulla famiglia, lo sport, il cibo, la ...

La Russia espelle diplomatici bRitannici : sono 23 - quanti quelli cacciati dalla May : Oltre alla misura di espulsione, la Russia ha disposto la cessazione delle attività sul territorio del British Council e la revoca dell'autorizzazione all'apertura del consolato britannico a San Pietroburgo.Continua a leggere

Carlo Cracco/ Dalla stella Michelin persa alla pizza margheRita reinventata (Verissimo) : Lo chef Carlo Cracco pronto a raccontarsi nello studio di Verissimo. La recente perdita di una delle sue stelle e il progetto del nuovo ristorante nel cuore di Milano. Anticipazioni.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 06:11:00 GMT)

Rita dalla Chiesa : "Terroristi pontificano Senza pentirsi in tv" : Rita Dalla Chiesa non ha dimenticato il suo dolore per la morte del padre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso Dalla mafia a Palermo e da sempre in prima linea contro il terrorismo che ha ...

Valerio Scanu a Leggo col suo libro 'Giuro di dire la verità - Dalla A alla Zia Mary'. Ed esce il singolo Ed Io : Valerio Scanu ospite della redazione di Leggo parla del suo libro di meorie e incontri 'Giuro di dire la verità - Dalla A alòla Zia Mary'. IL cantante sardo, dopo le esperienze a Tale e Quale, si ...

Al via “Ieri Oggi Italiani” - nuovo programma di Rita dalla Chiesa. Tutte le informazioni : La storia, il costume e la società del Paese - con rari documenti d'epoca e molti ospiti in studio - sono il cuore del nuovo programma di Retequattro ideato da Maurizio Costanzo - “Ieri Oggi Italiani” - al via...

Vaticano - Papa Francesco e la clamorosa verità : ecco le 7 righe 'tagliate' dalla lettera di Papa Ratzinger : ... titolare del seguitissimo blog Settimo cielo , a 'svelare il mistero' della lettera di Benedetto XVI 'a favore' di Bergoglio che tanti dubbi aveva sollevato nel mondo della Chiesa. A quella lettera ...

Ed io - il nuovo singolo di Valerio Scanu dopo l’autobiografia Giuro di dire la verità – Dalla A alla Zia Mary : Si intitola Ed Io il nuovo singolo di Valerio Scanu atteso in radio e in digital download per venerdì 16 marzo, subito dopo la pubblicazione dell'autobiografica Giuro di dire la verità - Dalla A alla Zia Mary. Valerio Scan pubblica il libro giovedì 15 marzo per raccontarsi in modo onesto e sincero ai fan ma non trascura il suo primo amore: la musica. Il giorno successivo, venerdì 16 marzo, rilascia il nuovo singolo dal titolo Ed Io, un pezzo ...