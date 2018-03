Rimini | teatro Novelli | domani Macbettu | Shakespeare nelle atmosfere dei

Due protagonisti della serie tv cult 'Boris' al teatro Novelli di Rimini con 'Qui e Ora' : ... ma non lo è; l'altro saprebbe accontentarsi della propria ordinarietà, ma non lo farà' Sulla scia di altri fortunati spettacoli teatrali come 456 o Migliore, Mattia Torre - sceneggiatore di tante ...

Il mito de l'Orlando Furioso rivive al Teatro degli Atti di Rimini con Roberto Mercadini : Con oltre 150 date l'anno, porta in giro per l'Italia i suoi spettacoli di narrazione e i suoi monologhi poetici, parlando dei temi più disparati ed eterogenei. L'evento è realizzato in ...