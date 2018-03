Rihanna contro Snapchat | Fomenta la violenza domestica L' app perde 800

Rihanna invita a cancellare Snapchat per aver messo una pubblicità contro di lei Video : Sulla nota applicazione per fotografie e non solo, #Snapchat, ieri è stata pubblicata una pubblicita' sponsorizzata in cui si chiedeva agli utenti se avrebbero preferito schiaffeggiare #Rihanna o picchiare Chris Brown a pugni. Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG— Royce Mann @TheRoyceMann March 12, 2018Una pubblicita' che ovviamente non ...