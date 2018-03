ilfattoquotidiano

: Il governo ha approvato la riforma delle carceri. Per Salvini va cancellata. Per @AntigoneOnlus, chi insiste con es… - ilfoglio_it : Il governo ha approvato la riforma delle carceri. Per Salvini va cancellata. Per @AntigoneOnlus, chi insiste con es… - Cascavel47 : Riforma penitenziaria, perché non sarà una svuota-carceri. Con buona pace della Lega - AGATIMMOBILIARE : Riforma penitenziaria: niente carcere fino a 4 anni -

(Di lunedì 19 marzo 2018) La, che nello scorso Consiglio dei ministri ha fatto un ulteriore importante passo avanti, sarebbe unoper le solite retorichepaura di massa sempre incapaci di leggere la realtà attraverso dati effettivi, quelle leghiste in testa. Eppure quella, per chiunque l’abbia letta, non svuoterà proprio nulla e si limiterà a fare piccoli passi verso un modello di pena più in linea con il dettato costituzionale. Bisogna invece costruire nuove, è il mantra di Matteo Salvini e di tutti coloro che lo hanno preceduto ai vertici del suo partito e delle sue alleanze. Nuoveper metterci dentro nuove persone, le quali oggi se ne starebbero libere. È questa davvero un’esigenza dell’Italia? Decidere così, a tavolino, che una quotagente che oggi è immersa nel normale contesto sociale è invece bene che se ne vada in galera? E su quale ...