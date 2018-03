Rielezione di Putin | Puigdemont vuole seguire il ' modello svizzero' | L' instabilità

Cina - Xi Jinping si congratula con Putin per la Rielezione : Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio a Vladimir Putin per congratula rsi dopo la vittoria alle presidenziali russe di domenica che valgono il quarto mandato di sei anni al Cremlino. ...

Russia : Salvini - spero in Rielezione Putin : Rosarno (Rc), 17 mar. (AdnKronos) – "spero che i russi democraticamente rieleggano uno degli uomini politici più in gamba che ci sia in questo momento in circolazione, spero che tutti rispettino questo voto". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una manifestazione a Rosarno.