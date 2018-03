Riciclaggio | Foggia calcio commissariato dopo l' arresto del patron Fedele Sannella

Il proprietario del Foggia Calcio Fedele Sannella è stato arrestato con l’accusa di Riciclaggio di denaro : La Guardia di Finanza di Varese e la Squadra Mobile della Questura di Milano hanno arre stato il proprietario del Foggia Calcio , Fedele Sannella , con l’accusa di riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Secondo la Procura di Milano, Sannella avrebbe partecipato al riciclaggio The post Il proprietario del Foggia Calcio Fedele Sannella è stato arre stato con l’accusa di riciclaggio di denaro appeared first on Il Post.

