Ricerca | piante di tabacco come biofabbriche di farmaci e cosmetici grazie a progetto Ue

(Di lunedì 19 marzo 2018) ‘Riprogrammare’ lediper produrre, al posto delle sigarette, molecole benefiche da destinare a vaccini, anticorpi e. È l’obiettivo deleuropeo Newcotiana da 7,2 milioni di euro per rivitalizzare in chiave sostenibile nel campo della salute e dell’ambiente la coltivazione del, un settore economico che in tre decenni è diminuito di circa sei volte sia in Europa che in Italia (Ue, da 710mila a 115mila ettari; Italia, da 81mila a 15mila ettari). Nelscientifico sono coinvolti 19 partner tra centri di(tra cui ENEA per l’Italia) e aziende, provenienti da sette Paesi Ue e dall’Australia e coordinati dall’Istituto di biologia molecolare e cellulare del Consiglio delle ricerche spagnolo. “Le specie che useremo sono ilcoltivato Nicotiana tabacum e la sua cugina australiana Nicotiana benthamiana, che è stata già utilizzata ...