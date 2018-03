Residence of Evil | The Game è il nuovo titolo gratuito per PC di MoonGlint ispirato a

eurogamer

(Di lunedì 19 marzo 2018) Come segnala DSOGaming,ha annunciato ungioco per PCbasato su Unreal Engine 4 fortementeai classici giochi Residentof: The. Per celebrare questo annuncio, il team ha anche rilasciato i primi screenshot che potete vedere qui sotto.of: Theè un gioco in terza persona che utilizza angoli di ripresa fissi come i primi giochi di Residentafferma che ilpresenterà una nuova storia originale con il suo cast di personaggi unici, tuttavia sembra più una "ri-immaginazione" del primo gioco della famosa serie di Capcom.L'intera squadra ROE sarà giocabile in diverse parti del gioco.of: Theinclude puzzle, stanze nascoste e nemici multipli che dovrete fronteggiare.Read more…