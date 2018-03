Recensione di Weloop Hey 3s | lo sportwatch essenziale che piace

chimerarevo

(Di lunedì 19 marzo 2018) Il mercato degli smartwatch non è affatto semplice da decifrare dato che molto spesso dobbiamo confrontare tra prodotti troppo costosi, troppo impegnativi o con una autonomia deludente. Fortunatamente alcune aziende captano questo dissenso e lanciano prodotti come ilHey 3s, unosemplice immediato e soprattutto inesauribile. Indice Design e materiali Hardware e GPS Integrato Display Autonomia Funzionalità sportive Funzionalità smart AppConclusioni Design e materiali L’estetica del Hey 3s prende sicuramente ispirazione dall’Apple Watch e risulta essere simile in particolare all’Amazfit Bip. Senza fronzoli, si presenta con una cassa in plastica resistente nera opaca quadrangolare, con angoli smussati. La stessa ospita uno schermo da 1.28″, incorniciato da un bordino in simil-metallo. Il cinturino, moltovole al tatto è in plastica ...