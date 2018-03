Ratzinger difende Papa Francesco Ma rivela di essere il Matteo Orfini del Vaticano

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 marzo 2018) La pubblicazione completa della missiva, vergata il 12 marzo scorso dalemerito Benedetto XVI riguardo alla figura intellettuale diBergoglio, siormai compiutamente per quello che voleva: un abbraccio mortale di rara perfidia, con cui il piccoletto malignazzo Joseph, il, finge di smentire le maldicenze che circolano sul suo successore nei sotterranei più tetri dalle parti di San Pietro, mentre in effetti le sta accreditando. Perché di quell’ambiente oscurantista e retrivo fa parte a pieno diritto, sia come fu teologo di corte delda anno Mille Karol Wojtyla (inflessibile sulla devozione tradizionale e sui simboli di un millenario potere assoluto, molto meno sui rapporti con golpisti felloni alla Pinochet o con gli ambienti più inquinati della finanza internazionale) sia come maldestro puntellatore di una dottrina ...