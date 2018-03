Rapina con coltellata nel centro massaggi | uomo grave in ospedale

Torino - piazza San Carlo – ipotesi che incidenti siano stati provocati Rapinatore con spray al peperoncino : La procura di Torino non ha preso in considerazione l’ipotesi che gli incidenti avvenuti in piazza San Carlo, a Torino, il 3 giugno 2017 siano stati provocati da una rapina nel corso della quale è stato utilizzato uno spray al peperoncino. I risultati delle analisi del Gabinetto scientifico della polizia su alcuni vestiti è ancora in corso e nessuna consulenza di questo genere è stata consegnata ai magistrati. E anche se ci fossero tracce ...

Tragedia di Piazza San Carlo a Torino. L’ipotesi : panico scatenato da Rapina con spray urticante : Gli inquirenti ipotizzano che a scatenare il panico e la calca che ha causato la morte di una donna e il ferimento di altre 1.526 persone possa essere stata una rapina con spray urticante.Continua a leggere

La tragedia di Piazza San Carlo è stata causata da una Rapina con spray urticante : Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sulla tragedia di Piazza San Carlo. La folla, riunitasi la sera del 3 giugno per assistere alla proiezione della finalissima di Champions League Juventus-...

Tragedia di piazza San Carlo - tutto iniziò da una Rapina con spray urticante? : Tragedia di piazza San Carlo, tutto iniziò da una rapina con spray urticante? E’ l’ipotesi che sta emergendo negli uffici della Procura di Torino. Si attendono le analisi su alcuni oggetti sequestrati per capire se ci siano tracce del liquido urticante Continua a leggere L'articolo Tragedia di piazza San Carlo, tutto iniziò da una rapina con spray urticante? proviene da NewsGo.

Rapina con stupro : in manette colombiano tradito da un cellulare : Milano - David Lopez ha 24 anni, è senza permesso di soggiorno e senza fissa dimora, alle spalle , finora, ha solo qualche piccolo precedente per furto e un passato , recente, da militare ...

Una Rapina con spray al peperoncino : l'ipotesi sulla notte da incubo di piazza San Carlo a Torino mentre la Juventus giocava la finale di Champions : Nell'inchiesta sulla folle notte di piazza san Carlo a Torino travolta dal panico mentre la HJuventus giocava la finale di Champions gli inquirenti avanzano una nuova clamorosa ipotesi: la fuga di alcuni ragazzi dopo un furto andati in piazza San Carlo a caccia di portafogli e telefonini armati di spray al peperoncino. Lo riporta La Stampa. Sull'ipotesi sta lavorando la squadra di investigatori cooordinata dal procuratore capo di Torino Armando ...

Torino - l’ipotesi di una Rapina con spray dietro la tragedia di piazza San Carlo : Il panico della folla come via di fuga dopo un furto, una rapina. Un’arma utilizzata da una banda di ragazzotti, andati in piazza San Carlo a caccia di portafogli e telefonini. Armati di spray al peperoncino. C’è anche questa ipotesi sul tavolo degli investigatori coordinati dal procuratore capo di Torino Armando Spataro, dal procuratore aggiunto V...

Napoli - 17enne ferito con una coltellata in un tentativo di Rapina : Un ragazzo di 17 anni è stato lievemente ferito in un tentativo di rapina avvenuto a Napoli. Secondo quanto emerso, il giovane si trovava nel centro della città, nei pressi di Porta Nolana, quando è ...

Rapina con violenza sessuale a Milano - fermato 25enne colombiano : Milano, 15 mar. , askanews, Un cittadino colombiano di 25 anni è stato fermato nella notte dai carabinieri della Compagnia Milano porta Monforte. L'uomo è ritenuto il responsabile della violenza ...

Milano. Ragazza aggredita e Rapinata mentre era con il fidanzato : Bruttissima pagina di cronaca avvenuta nella periferia sud di Milano. Una giovane è stata stata aggredita e rapinata mentre era

Roma - H'Maidat arrestato in Belgio con l'accusa di Rapina a mano armata : Ventidue anni, di proprietà della Roma e una storia dai contorni poco chiari che deve ancora essere chiarita. È quella di Ismaili H'Maidat, olandese di origine marocchina, che è stato arrestato in ...

Rapina con violenza sessuale a Milano : un uomo armato violenta 19enne - picchia e deruba il fidanzato : I carabinieri della Compagnia Monforte di Milano stanno cercando di dare un nome all'uomo, descritto dalle vittime come un "sudamericano" che, nella tarda serata di lunedì ha aggredito una giovane coppia che si era appartata in auto in via Chopin, alla periferia di Milano, e ha violentato la ragazza di 19 anni e picchiato e Rapinato uno studente di 22.L'episodio è riportato oggi nelle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica. I ...

Rapina con violenza sessuale a Milano : un uomo armato violenta 19enne - picchia e deruba il fidanzato : I carabinieri della Compagnia Monforte di Milano stanno cercando di dare un nome all'uomo, descritto dalle vittime come un "sudamericano" che, nella tarda serata di lunedì ha aggredito una giovane coppia che si era appartata in auto in via Chopin, alla periferia di Milano, e ha violentato la ragazza di 19 anni e picchiato e Rapinato uno studente di 22.L'episodio è riportato oggi nelle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica. I ...

Rapina con violenza sessuale a Milano : un uomo armato violenta lei a 19 anni - picchia e deruba il fidanzato : I carabinieri della Compagnia Monforte di Milano stanno cercando di dare un nome all'uomo, descritto dalle vittime come un "sudamericano" che, nella tarda serata di lunedì ha aggredito una giovane coppia che si era appartata in auto in via Chopin, alla periferia di Milano, e ha violentato la ragazza di 19 anni e picchiato e Rapinato uno studente di 22.L'episodio è riportato oggi nelle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica. I ...