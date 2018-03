Randi Ingerman choc dovrei togliermi un pezzo di cervello

people24.myblog

: Randi Ingerman, il dramma privato: 'Mi devo togliere parte di cervello' - AdrMontanaro : Randi Ingerman, il dramma privato: 'Mi devo togliere parte di cervello' - filmring : Randi Ingerman, il dramma privato: 'Mi devo togliere parte di cervello' - all_music_it : Randi Ingerman: “Dovrei togliermi un pezzo di cervello a causa della mia malattia” -

(Di lunedì 19 marzo 2018), in una recente intervista rilasciata al settimanale “Vanity Fair” ha parlato della sua malattia e i lutti in famiglia, non ha mai perso la gioia di vivere. “Fino ai 40 anni mi sono sentita sul tetto del mondo ero sana, bellissima e innamorata. Qualche tempo dopo, mi sono ritrovata imbottita di medicinali, in preda alle paranoie, sola e costretta a stare in casa”.Proprio nel 2006 durante la sua partecipazione al reality show “La Fattoria”, aveva avuto la sua prima crisi epilettica e da allora purtroppo ne ha avute in media una al mese. Fortunatamente non si è persa d’animo, è riuscita ad affermarsi con la linea “’s Beauty Secrets”. Oltretutto, sta pensando e preparando una nuova linea di prodotti che si chiamerà “’s Hammam” dove i protagonisti principali saranno oli, scrub, acque termali, sali e oli essenziali, elementi comunque testati dall’attrice e ...