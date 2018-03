Ragazza romana uccisa a Nottingham - il grido d'aiuto in un video : 'Aiutatemi - ho paura di morire' : 'Aiutatemi , ho paura di morire' . Mariam Moustafa, la diciottenne romana morta a Nottingham , aveva affidato a Youtube il suo ultimo grido di disperazione. Ma il suo cruccio non erano le bulle che la ...

Inghilterra - è morta la Ragazza romana picchiata da bulle : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine sulla morte di Mariam Moustafa, una ragazza italo-egiziana deceduta mercoledì pomeriggio dopo 12 giorni di coma. Questa povera ragazza , di soli 18 anni, è nata a Roma ed ha vissuto ad Ostia fino ai 14 anni di età, quando si è trasferita insieme alla sua famiglia a Nottingham, in Inghilterra . Il 20 febbraio scorso è stata aggredita in strada all'esterno del Victoria Centre, in Parliament ...

Ragazza romana uccisa in Gb - Pm indaga : ANSA, - ROMA, 17 MAR - La Procura di Roma ha aperto una indagine in relazione alla morte di Mariam Moustafa, la diciottenne di origini egiziane nata e cresciuta a Roma nel quartiere litoraneo di Ostia,...

Ragazza romana pestata a morte da una baby gang a Nottingham. I genitori : "I medici l'hanno dimessa dopo poche ore" : Mariam Moustafa, aveva solo 17 anni. Si era trasferita da ostia a Nottingham, in Inghilterra, per studiare Ingegneria. E lì, il 10 febbraio scorso ha trovato la morte, aggredita alla fermata dell'autobus all'esterno del Victoria Centre, in Parliament Street, da una baby gang.Ha cercato di fuggire alla furia del gruppo, che l'aveva trascinata per terra per oltre venti metri, salendo a bordo di un autobus. Il branco, composto da una decina ...