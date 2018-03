Quale futuro per l' Africa

E-book e e-reader - Quale futuro? Tra i giovani spopola Wattpad : Qual è il futuro dell’e-reader? Cos’è Wattpad e perché spopola tra i giovani? Due domande a cui Tempo di Libri ha cercato di dare una risposta. L’edizione 2018 della fiera internazionale dell’editoria, tenutasi dall’8 al 12 marzo a Milano, ha centrato l’obiettivo per numero di visitatori e per il buon livello degli incontri. Di carne al fuoco ce n’era veramente per tutti i gusti, anche sul fronte editoria digitale. Al Digital Cafe si sono ...

Vincitore Sanremo Young/ Elena Manuele conquista il primo posto : Quale sarà il suo futuro? (La finalissima) : Vincitore Sanremo Young, Elena Manuele si aggiudica la prima edizione del talent show di Rai 1: ecco le sue prime dichiarazioni durante la premiazione.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 20:06:00 GMT)

Battlefield 1 perde pezzi? Addio CTE su console - Quale futuro per il gioco : DICE si sta preparando a Battlefield V, per questo il Community Test Environment non sarà più disponibile su console? “Aspettatevi grandi novità”, ma per quale gioco? Tutti sappiamo che DICE si sta preparando e lavorando alacremente al gioco che seguirà Battlefield 1: parliamo di Battlefield V. Non c'è dubbio però che Battlefield 1 sia ancora giocato da tantissimi utenti, che si aspettano ancora un forte supporto per questo titolo. Ciò sta ...

Ilva di Taranto : Quale futuro dopo la vittoria dei Cinque Stelle? : I grillini hanno fatto il pieno dei voti promettendo la chiusura e la riconversione dell'impianto. E ora a rischio c'è l'intesa con Arcelor Mittal

Quale futuro per il Pd? : La sinistra deve ricordare che la politica, quella vera, la si fa dalla base degli elettori e non da accordi con ex élite per riuscire nella conquista di poltrone che alla fine portano a successi ...

Quale sarà il futuro di Metal Gear Solid? Ecco le quattro possibili scelte di Konami - editoriale : La separazione tra Hideo Kojima e Konami è stata oggetto di articolate discussioni per lungo tempo. Quella che a tratti è apparsa come una questione religiosa, ha visto contrapporsi due schieramenti ben distinti fino a rassomigliare alla guerra fantasma fra Big Boss e i Patriots di Zero. La battaglia però non si è combattuta a colpi di testate nucleari o di operazioni spionistiche in territorio ostile: le "zone di guerra" erano piuttosto da ...

Paola Di Benedetto/ Eliminata - Quale sarà il suo futuro professionale? (Isola dei famosi 2018) : Paola Di Benedetto è stata Eliminata nella puntata di ieri de L'Isola dei famosi 2018: grande attesa da parte del pubblico per l'incontro con Francesco Monte.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 12:21:00 GMT)

Auto : Quale sarà il futuro dei motori diesel : L'industria Automotive sembra ormai decisa ad abbandonare questo tipo di alimentazione, ma il processo avverrà molto lentamente

Milano Regionali - la sfida sull'ambiente all'esame delle urne. Quale futuro per i diesel : Le associazioni ambientaliste di mezzo mondo hanno eletto i motori a gasolio a nemico pubblico per i nostri polmoni. Diversi Paesi europei e le grandi metropoli internazionali ne hanno già previsto ...