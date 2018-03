Putin rieletto in Russia | il governo inglese contro Arsenal e Chelsea? False le voci

Elezioni in Russia : Putin trionfa con oltre il 75%. Lo zar rieletto presidente per la quarta volta : ... per la prima volta è intervenuto sulla questione e ha definito 'una sciocchezza' ritenere la Russia colpevole della morte di Skripal a pochi giorni dalle Elezioni e prima della coppa del mondo. L'...

"Il successo è il nostro destino"Lo zar Putin rieletto col 76 - 7% "Noi avvelenatori di spie? Assurdo" : Lo zar rieletto presidente della Russia per la quarta volta. Vladimir Putin trionfa col 76,7% dei voti. "Davanti a noi ci aspettano sfide enormi, dobbiamo risolvere i problemi della nazione, serve una svolta", ha detto

