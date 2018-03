Putin è? Abbiamo risposto alle domande più popolari su Google

Putin avverte gli Usa : 'Abbiamo il supermissile in grado di colpirvi'. La replica : 'Solo propaganda' : Nell'annuale discorso al Parlamento il capo del Cremlino illustra nuove armi nucleari 'invulnerabili' a propulsione atomica, che possono raggiungere 'qualsiasi punto del mondo' -

Putin presenta le armi nucleari : 'Abbiamo un missile invulnerabile' - : Il presidente russo: "Abbiamo detto diverse volte che avremmo reagito al piazzamento dei sistemi antimissili americani. Allora non ci avete ascoltato. Ascoltateci adesso". La Casa Bianca: noi secondi ...

'Abbiamo nuove armi nucleari invulnerabili agli Usa'. L'orgoglio di Putin - 'ora ascoltateci' : "La Russia deve non solo entrare stabilmente nella top 5 dell'economia mondiale, ma aumentare il proprio Pil pro capite del 50% entro la metà del prossimo decennio". "Si tratta di una grande sfida - ...

"Abbiamo nuove armi nucleari invulnerabili agli Usa". L'orgoglio di Putin - "ora ascoltateci" : A poco più di due settimane dal voto che con ogni probabilità lo vedrà confermato come presidente della Russia per altri sei anni, Vladimir Putin compare davanti alle Camere per il discorso annuale sul futuro del Paese, un appuntamento che di solito si svolge a dicembre, ma che quest'anno il presidente ha voluto avvicinare il più possibile alle elezioni, scegliendo tra l'altro di parlare dall'edificio del Maneggio, e ...