Putin | asse con Xi e spinta all' economia | così Vladimir sfiderà l' Occidente

Esperto : discorso di Putin ad Assemblea Federale è "unico" - : Il presidente della Public Opinion Foundation, Alexander Oslon, ritiene che ci siano due parti fondamentali nel discorso del presidente all' Assemblea Federale . "Una parte rappresenta qualcosa per cui ...

La fragile tregua in Siria e l'asse Putin -Kim Jong un-Assad : Dopo la tregua "à la carte" ecco la " tregua oraria" (dalle 9 alle 14). Voluta, quest'ultima, da colui che dovrebbe essere super partes e non il più solido alleato del regime di Bashar al-Assad: il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. La Siria , si è detto nei giorni scorsi, può essere la tomba delle Nazioni Unite. Così è. E uno dei maggiori responsabili è colui che si è fatto ...

Corea del Nord - asse Kim Jong-un-Vladimir Putin : il patto del carbone che spaventa il mondo : La Corea del Nord , l'anno scorso, ha trasportato carbone in Russia . La materia prima di Kim Jong-un è stata successivamente consegnata alla Corea del Sud e al Giappone, in una palese violazione ...

Russia : Putin annuncia sostegno a progetto per selezione classe dirigente : Mosca, 11 gen 19:55 - (Agenzia Nova) - Il progetto sulla selezione della classe dirigente "Leader della Russia " non è collegato all'attuale situazione politica. Lo ha dichiarato... (Rum)

L'asse Putin -Erdogan-Rohani si rafforza contro le 'ingerenze' di Trump : Islamabad ha promesso, per bocca del ministro degli Esteri Khawaja Asif, di rispondere presto per far "conoscere al mondo la verità e la differenza fra i fatti e la fiction". Intanto ha convocato l'...

L'asse Putin-Erdogan-Rohani si rafforza contro le "ingerenze" di Trump : Un asse che unisce Mosca e Teheran, Ankara e Islamabad contro le ingerenze di Washington. Dall'incandescente scenario iraniano a quello non meno problematico che investe le relazioni tra Usa e Turchia, per non parlare del Gigante nucleare pachistano. Al centro della scena c'è sempre l'inquilino della Casa Bianca: Donald Trump.Il regime teocratico-militare iraniano se la prende con i tweet "sparati" giornalmente da The Donald definendoli ...