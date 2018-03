optimaitalia

: #PUBG download APK: arriva su Android e iOS, guida all'installazione - OptiMagazine : #PUBG download APK: arriva su Android e iOS, guida all'installazione - calfredop : PUBG Mobile (quello vero) sbarca su Android, ecco come provarlo! (download apk) - mobileworld_it : PUBG Mobile (quello vero) sbarca su Android, ecco come provarlo! (download apk) -

(Di lunedì 19 marzo 2018)suanche in occidente, dopo essere stato pubblicato in Cina. Insomma Battle Royale ovunque anche su mobile, dopo l'approdo, per ora su invito, di Fortnite su iOS e tra un po' di tempo su.https://www.youtube.com/watch?v=JFbBNDjezRwDiabbiamo parlato spesso: è un titolo di grande successo, con milioni di giocatori all'attivo, disponibile su PC e Xbox One (ora ancora in early access) e da oggi in occidente anche su. Prima è stato effettuato un test in Canada, ma oraCorp. ha esteso il gioco in varie regioni del mondo, compreso gli Stati Uniti. Descritto come un "adattamento che fa fede" rispetto alla versione PC, per quanto gli hardware mobile siano meno potenti,mette tutti contro tutti ben 100 giocatori in una mappa vasta.La versione mobile è stata sviluppata in collaborazione con il gigante cinese Tencent.è gratis e ...