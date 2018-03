Psg : ex Ds Palermo Cattani nello staff del mercato : La squadra mercato del Paris Saint Germain si arricchisce dell’esperienza di un dirigente italiano. Secondo “L’Equipe”, l’ex direttore sportivo del Palermo, Luca Cattani, e’ da qualche settimana nello staff di Joao Luis Afonso, braccio destro del ds Antero Henrique. Per Cattani non e’ la prima esperienza all’estero: lo scorso anno ha lavorato per qualche mese al Chelsea di Antonio Conte. L'articolo ...

Palermo - arriva un centrocampista dal Psg! : Dal Paris Saint-Germain al Palermo : come riporta Sky Sport , questo sembra il destino di Lorenzo Callegari , centrocampista classe '98 in scadenza di contratto a giugno col club transalpino. Seguito in passato da Genoa e Zenit San Pietroburgo , l'...