Primo Reggiani | Vorrei che l' amore mi sorprendesse | L' INTERVISTA

Cast e personaggi di È arrivata la felicità 2 - da Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi alla new entry Primo Reggiani : Cast e personaggi di È arrivata la felicità 2 terranno compagnia al pubblico di Rai1 con un doppio appuntamento in onda oggi e domani in prime time con un salto temporale di oltre due anni. Ancora una volta al centro della nuova stagione ci saranno i personaggi storici della serie ovvero Orlando Mieli e Angelica Camilli, Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi. I due si sono innamorati nella prima stagione e nel finale sono riusciti a coronare ...