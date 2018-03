Prima riunione per i neoletti M5S in Senato Via sandali e poncho | istituzionali nel look

huffingtonpost

: “Dei ministri si parla con il presidente della Repubblica, dei temi con i partiti politici”. Alla prima riunione… - fattoquotidiano : “Dei ministri si parla con il presidente della Repubblica, dei temi con i partiti politici”. Alla prima riunione… - PediciniM5S : ++ #GLIFOSATO ++ Inizia la prima riunione della Commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei… - fattoquotidiano : Durante una pausa dei lavori della prima riunione del nuovo gruppo dei parlamentari eletti del Movimento 5 stelle… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Uguali ma diversi. Non c'è più ilre ino la senatrice spettinata in. Nel Movimento 5 Stelle adesso abbondano i professori universitari, i ricercatori, i dirigenti ospedalieri, tutti scortati dai parlamentari uscenti. Andrea Cioffi e Laura Bottici, secondo mandato per entrambi, si infilano in un ascensore con Ugo Grassi. "Lo vedete? È un docente universitario", dicono. E lui, blazer e cravatta istituzionale, sottolinea: "Sono ordinario di diritto civile alla Parthenope di Napoli, con il 'th' mi raccomando".Tutti cercano Emanuele Dessì, ilre espulso e riammesso, colui che su Facebook scriveva di aver picchiato un rumeno e protagonista della vicenda relativa alla casa pagata a sette euro. Ma lui non c'è. Non è presente allatra Luigi Di Maio e i neoeletti così da evitare l'assalto: oggi in mostra ci sono ...