Prima Dell’Alba | dal 19 marzo alle 23 | 10 su Rai 3

Prima Dell’Alba : Salvo Sottile entra nel mondo della notte. «A Rai3 Bignardi mi lasciò solo» : Salvo Sottile Anche stavolta ‘lo manda Raitre’. In questo caso, però, Salvo Sottile non parlerà di consumi e truffe – come fa abitualmente nel daytime del servizio pubblico – ma si immergerà piuttosto nel mondo affollato e in parte sconosciuto della notte. Prima dell’alba è il titolo del nuovo programma da lui realizzato per Rai3 e in onda in seconda serata dal 19 marzo prossimo. Sette puntate per scoprire ...