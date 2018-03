Presto un centro sportivo intitolato ad Astori

Elezioni - Di Maio : “Centrodestra avanti negli uninominali? Presto per cantare vittoria : non ci sono ancora i nostri nomi” : Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, in diretta da Porto Marghera dice la sua sulle proiezioni che danno il centrodestra avanti su tutti i collegi uninominali: “Ci stiamo preparando per scegliere i candidati per i collegi uninominali, un meccanismo territoriale, dove ogni candidato con un voto in più vince. Oggi ho visto una serie di proiezioni rilanciate dai giornali secondo cui il centrodestra è avanti in tutti i ...