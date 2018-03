Presidenza Lega Serie A Da Banca Imi arriva Gaetano Miccichè

Serie A : Miccichè verso la Presidenza della Lega : Ha preso il via l’Assemblea elettiva della Lega di Serie A, chiamata a eleggere come presidente Gaetano Miccichè, candidato sul quale i 20 club si sono impegnati con il commissario Giovanni Malagò a garantire unanime convergenza. Partecipano fra gli altri all’assemblea il presidente della Juventus, Andrea Agnelli; quello del Napoli, Aurelio De Laurentiis; quello del Genoa, Enrico Preziosi; l’ad del Milan, Marco Fassone; il Cfoo ...

Meloni : “Sì al Governo Salvini - ma la Lega non può avere anche la Presidenza del Senato” : Mentre si discute sui numeri per la formazione del nuovo Governo, arriva il via libera "condizionato" di Giorgia Meloni a un esecutivo a guida Salvini.Continua a leggere

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini non il leader del centrodestra'. Presidenza delle Camera - guerra totale tra Forza Italia e Lega : La battaglia politica per le presidenze di Camera e Senato si infiamma. Ad aprire le danze è stato Luigi Di Maio , leader del M5s, che sul blog 5 Stelle scrive: 'l dialogo per proporre i presidenti del Senato e ...

I capigruppo M5S : "Sulla Presidenza delle camere aperture da Lega e Pd" : Danilo Toninelli e Giulia Grillo, capigruppo designati dal M5S, hanno oggi incontrato i rappresentanti delle altre forze politiche per parlare delle elezioni dei presidenti delle due camere. I due esponenti del Movimento 5 Stelle si sono confrontati con Pietro Grasso (Leu), Maurizio Martina e Lorenzo Guerini (Pd), Giancarlo Giorgetti (Lega Nord) e Renato Brunetta (Fi). Durante i colloqui hanno ribadito la volontà di affrontare queste ...

I Cinque Stelle incontrano gli altri partiti : “A noi la Presidenza della Camera”. Aperture di Pd e Lega : Giro di consultazioni dei capigruppo M5S, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, con le altre forze politiche per sciogliere il rebus sulle presidenze delle Camere. I 5 Stelle hanno visto Giancarlo Giorgetti per la Lega, Pietro Grasso per Leu, Maurizio Martina e Lorenzo Guerini per il Pd, Renato Brunetta per Forza Italia; mentre ha sentito al telefono, ...

M5s-Lega - prove di accordo. Di Maio : 'Presidenza Camera a noi' : 'Berlusconi è disperato - dicono i capigruppi pentastellati - per questo fa campagna acquisti. Ma i nostri parlamentari non sono in vendita' -

M5S : «A noi la Presidenza della Camera Aperture di Pd e Lega» |I papabili : i nomi : «Abbiamo parlato di metodo, le presidenze saranno slegate dalle discussioni sulla formazione del nuovo governo. Ci saranno altri incontri nei prossimi giorni. Vogliamo che alla Camera si parta con la delibera sui vitalizi»

Capigruppo M5S incontrano altri partiti : a noi Presidenza della Camera. Apertura di Pd e Lega : I Cinque stelle hanno terminato il giro di consultazioni con gli altri partiti sulla presidenza di Camera e Senato e i Capigruppo Toninelli e Grillo pochi minuti fa alla stampa hanno comunicato l'Apertura di Pd e Lega sulla presidenza di montecitorio al movimento..

M5s-Lega - prove di accordo. Di Maio a Salvini : 'Presidenza Camera a noi' : Stessa poltrona ambita dalla Lega. 'Berlusconi è disperato, dicono i capigruppi pentastellati, per questo fa campagna acquisti. Ma i nostri parlamentari non sono in vendita' -

Primo colloquio Salvini-Di Maio : Presidenza Camere a Lega e M5s : Roma, 14 mar. , askanews, 'Matteo Salvini ha telefonato questa a Luigi Di Maio'. Ne ha dato notizia la Lega, sottolineando che 'è stato un Primo contatto, franco e cordiale, durante il quale i due ...

Prove di intesa M5s-Lega su Presidenza delle Camere - LaPresse - : Prove di intesa tra M5S e Lega sulle presidenze delle Camere. Si tratta su Giancarlo Giorgietti alla Camera e Danilo Toninelli al Senato. Stasera intanto vertice del centrodestra a Roma con Berlusconi,...

Lega - Salvini : “Presidenza della Camera al M5S - Perchè no?”. Da lunedì chiamerà gli avversari : «Perché dovrei esser contrario alla presidenza di una Camera a un grillino?”. Alt. Fermi tutti. Forse questa bloccatissima situazione politica comincia a muoversi. Perché chi parla e apre a una poltronissima per un pentastellato è nientemeno che Matteo Salvini, leader della Lega e candidato premier del centrodestra. L’occasione è la prima riunione ...