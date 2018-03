Presidenza Camera e Senato | il conclave in ordine sparso

Di Maio : 'A noi la Presidenza della Camera ma dialogo con tutti. Subito l'abolizione dei vitalizi' : Per la definizione delle presidenze delle camere 'stiamo facendo tutto in assoluta trasparenza: questa è una importante novità per le dinamiche della politica italiana. Sono fiducioso che tutte le ...

Perché i 5 Stelle puntano tutto sulla Presidenza della Camera : Partita ancora tutta da giocare sulle presidenze delle due Camere, primo step delle future prove di dialogo per la formazione di una maggioranza di Governo. Il Movimento 5 Stelle ha iniziato oggi a sondare le altre forze politiche, rivendicando, da primo partito, la presidenza di Montecitorio. Ma anche la Lega punta, secondo quanto si apprende, ad avere la titolarità di uno dei due rami del Parlamento e ancora lontana resta la ...

Corsa alla Presidenza della Camera - in un caso su tre trampolino per il Quirinale : Chi siederà sulla poltrona più alta di Montecitorio è diventato per il movimento di Beppe Grillo il centro dell'attenzione politica. Al di là degli obiettivi politici

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini non il leader del centrodestra'. Presidenza delle Camera - guerra totale tra Forza Italia e Lega : La battaglia politica per le presidenze di Camera e Senato si infiamma. Ad aprire le danze è stato Luigi Di Maio , leader del M5s, che sul blog 5 Stelle scrive: 'l dialogo per proporre i presidenti del Senato e ...

Di Maio vuole la Presidenza della Camera dei Deputati Video : #Salvini telefona a Di Maio con l'intento di cercare le prime soluzioni riguardo la presidenza di Camera e Senato. Berlusconi non prende bene l'avvicinamento del movimento alla zona centrodestra. #gentiloni richiama al coraggio e alla serieta'. Intanto si è forse gia' deciso a chi tocchera' la presidenza della Camera dei Deputati. Prime condizioni post voto Da una telefonata tra Di Maio e Salvini [Video] ne è emerso a quanto pare il nome del ...

Di Maio vuole la Presidenza della Camera dei Deputati : Salvini telefona a Di Maio con l'intento di cercare le prime soluzioni riguardo la presidenza di Camera e Senato. Berlusconi non prende bene l'avvicinamento del movimento alla "zona centrodestra". Gentiloni richiama al coraggio e alla serietà. Intanto si è forse già deciso a chi toccherà la presidenza della Camera dei Deputati. Prime condizioni post voto Da una telefonata tra Di Maio e Salvini ne è emerso (a quanto pare) il nome del futuro ...

Perché i 5 Stelle puntano tutto sulla Presidenza della Camera : Partita ancora tutta da giocare sulle presidenze delle due Camere, primo step delle future prove di dialogo per la formazione di una maggioranza di Governo. Il Movimento 5 Stelle ha iniziato oggi a sondare le altre forze politiche, rivendicando, da primo partito, la presidenza di Montecitorio. Ma anche la Lega punta, secondo quanto si apprende, ad avere la titolarità di uno dei due rami del Parlamento e ancora lontana resta la ...

I Cinque Stelle incontrano gli altri partiti : “A noi la Presidenza della Camera”. Aperture di Pd e Lega : Giro di consultazioni dei capigruppo M5S, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, con le altre forze politiche per sciogliere il rebus sulle presidenze delle Camere. I 5 Stelle hanno visto Giancarlo Giorgetti per la Lega, Pietro Grasso per Leu, Maurizio Martina e Lorenzo Guerini per il Pd, Renato Brunetta per Forza Italia; mentre ha sentito al telefono, ...

Il M5s vuole la Presidenza della camera e Riad minaccia Teheran sull'atomica. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Christine Lagarde ha espresso preoccupazione per i dazi su acciaio e alluminio annunciati dagli Stati Uniti. Il direttore generale del Fmi ha detto di temere una più ampia escalation delle ...

M5s-Lega - prove di accordo. Di Maio : 'Presidenza Camera a noi' : 'Berlusconi è disperato - dicono i capigruppi pentastellati - per questo fa campagna acquisti. Ma i nostri parlamentari non sono in vendita' -

M5s : chiediamo la Presidenza della Camera”Da lì deve partire l’abolizione dei vitalizi” : M5s: chiediamo la presidenza della Camera”Da lì deve partire l’abolizione dei vitalizi” Danilo Toninelli: “Abbiamo presentato la nostra richiesta di avere la presidenza della Camera, nessuno ci ha detto di no: oggi c’e’ stata una prima fase di una serie di incontri”. Salvini sulla futura legge elettorale: “Basta introdurre un premio di maggioranza” Continua a […] L'articolo M5s: ...

Elezioni - il M5S chiede la Presidenza della Camera : c'è l'accordo? : I due leader hanno reciprocamente riconosciuto la loro vittoria, ma Di Maio avrebbe insistito sul punto di lasciare ai Cinquestelle, in quanto prima forza politica d'Italia , la Presidenza della ...

M5s : chiediamo la Presidenza della Camera"Da lì deve partire l'abolizione dei vitalizi" : Danilo Toninelli: "Abbiamo presentato la nostra richiesta di avere la presidenza della Camera, nessuno ci ha detto di no: oggi c'e' stata una prima fase di una serie di incontri". Salvini sulla futura legge elettorale: "Basta introdurre un premio di maggioranza"

M5S : «A noi la Presidenza della Camera Aperture di Pd e Lega» |I papabili : i nomi : «Abbiamo parlato di metodo, le presidenze saranno slegate dalle discussioni sulla formazione del nuovo governo. Ci saranno altri incontri nei prossimi giorni. Vogliamo che alla Camera si parta con la delibera sui vitalizi»