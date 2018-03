Premier | Salah è la superstar Klopp | E' sulle orme di Messi

Premier League - Salah da sballo : C'è poi questo calciatore fantastico, posato ai margini del calcio davvero importante in Europa, che riesce a creare meraviglie con la bellezza del talento, e a raccontarle al mondo con la forza dei ...

Premier League - 4 gol e assist di Salah : è nella storia del Liverpool : Liverpool-WATFORD 5-0: CRONACA E TABELLINO DELLA PARTITA 34 - Salah has now scored more goals than any other Liverpool player in their debut season at the club. Historic. https://t.co/5fxjDuxLwr - ...

Premier League - Salah re di Anfield Road : 4 gol - assist e record : LIVERPOOL-WATFORD 5-0: CRONACA E TABELLINO DELLA PARTITA 34 - Salah has now scored more goals than any other Liverpool player in their debut season at the club. Historic. https://t.co/5fxjDuxLwr - ...

Fifa 18 POTM : Mohamed Salah è il giocatore del mese di febbraio della Premier League! : EA Sports e la Premier League hanno appena annunciato che il vincitore del premio “Player of the Month” del mese di febbraio, come miglior giocatore del campionato inglese, è l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah che ha battuto la concorrenza di Aguero, Hazard, Shaqiri, Dembele, Groß e Murray Ecco i requisiti completi, i premi e le soluzioni delle […] L'articolo Fifa 18 POTM: Mohamed ...

Premier League - Manchester United-Liverpool 2-1 : Rashford - che doppietta! Male Salah : ROMA - Rashford annulla Salah . È il gioiellino del Manchester United la star assoluta della sfida all' Old Trafford tra i Red Devils e il Liverpool . L'attaccante, a soli 20 anni, mette a segno una ...

Premier League : Salah sfida Mourinho - LIVE : Segnali di ripresa per un Manchester United a corrente alternata dopo i ko con Tottenham e Newcastle. Mourinho con fatica ha superato Chelsea e Crystal Palace e, prima dell'esame Champions col ...

Premier League - Salah sfida Mourinho : il clou è UNited-Liverpool : La sfida tra il Manchester United e Liverpool domani alle 13.30 all'Old Trafford è il clou del weekend europeo, intermezzo tra due settimane di Coppe. Tra gli altri appuntamenti interessanti Siviglia-...

Premier League - in gol Gabbiadini e Salah : pari del Southampton - Liverpool poker : Manolo Gabbiadini salva il Southampton dalla sconfitta nella trasferta della 28/a giornata di Premier League, sul campo del Burnley, dove finisce 1-1. L'attaccante italiano pareggia al 90' la rete ...

Premier : Gabbiadini e Salah a suon di gol : ROMA, 24 FEB - Manolo Gabbiadini salva il Southampton dalla sconfitta nella trasferta della 28/a giornata di Premier League, sul campo del Burnley, dove finisce 1-1. L'attaccante italiano pareggia al ...

Premier League - poker Liverpool : sblocca Emre Can - Salah raggiunge Kane : TORINO - Nel 28esimo turno di Premier League il Liverpool continua a volare. Klopp supera 4-1 il West Ham , trascinato dai suoi uomini migliori. sblocca Emre Can , quarto gol in stagione tra ...

Premier - i risultati della 28giornata in diretta LIVE : palo di Salah : LIVERPOOL-WEST HAM 0-0 LIVE Dopo il sonoro 5-0 rifilato in trasferta al Porto nell'andata degli ottavi di Champions ritorna in campo in Premier il LIVErpool, deciso a blindare proprio il posto per la ...

Salah è felice : 'Adoro la Premier League' : In una lunga intervista a Marca, Salah, grande protagonista in terra inglese, si è soffermato su tanti argomenti. L'ex Roma sta benissimo al Liverpool: "Miglior momento della mia carriera? Ad oggi ...