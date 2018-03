' Prego perchè il Papa muoia presto' | l' allucinante predica di un prete polacco

Blastingnews

(Di lunedì 19 marzo 2018) Stanno facendo il giro del mondo le incredibili esternazioni di un alto prelato, padre Edward Staniek, espresse venerdì scorso durante un omelia. Parole che hanno shoccato i fedeli presenti, che inizialmente pensavano di aver avuto un abbaglio. Un vero e proprio caso scoppiato all'interno della cattolicissima comunita' polacca, rilanciato prima dai media locali ed adesso riportato sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il protagonista non è unqualunque, ma un membro importante della chiesa cosiddetta 'tradizionalista', spesso in contrasto con la pastorale diBergoglio VIDEO. Don Edward Staniek è un sacerdote molto noto in Polonia. Fu ordinatonel lontano 1965 da un 'certo' Karol Wojtyla, all'epoca giovane vescovo di Cracovia e ricoprì il prestigioso incarico di rettore del seminario di Cracovia per quasi un decennio, dal 1993 al ...