Portogallo | prima convocazione per Mario Rui

Calcio a 5 - Finale Europei 2018. Spagna-Portogallo 2-3 : storica prima volta - lusitani campioni d’Europa! Bruno Coelho eroico - Ricardinho re dei bomber : Una storica prima volta, una partita thrilling, una Finale storica. Il Portogallo è Campione d’Europa al termine di un derby iberico al cardiopalma, deciso da un’incredibile doppietta di Bruno Coelho, risorto nei minuti conclusivi dopo un infortunio nella prima frazione e divenuto d’un tratto l’eroe della serata. All’Arena Stozice si scontrano le due squadre più forti per la Finale degli Europei 2018 di Lubiana. Uno ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : derby iberico in finale! Ricardinho sfida le Furie Rosse. Spagna in cerca dell’ottavo titolo - Portogallo per una storica prima volta : Gli Europei 2018 di Calcio a 5 sono in salsa iberica. Portogallo e Spagna si contenderanno il trofeo nell’ultimo atto della competizione che domani, sabato 8 febbraio, si concluderà con la disputa della finale nell’Arena Stozice di Lubiana. Alle ore 20.45 è in programma il Calcio d’inizio di un match che si preannuncia a dir poco spettacolare tra due squadre che hanno intenzione non solo di portare a casa la coppa, ma anche di ...

Calcio a 5 - Europei 2018. Ucraina-Portogallo 3-5 : cinquina lusitana e primato nel girone! Ricardinho e compagni fanno davvero paura : Il Portogallo fa paura e conquista il primato nel gruppo C a punteggio pieno. Stavolta è l’Ucraina a pagare dazio in un match decisivo soltanto per la prima posizione tra due squadre già qualificate ai quarti di finale. Il ct ucraino Kosenko si affida in partenza al quintetto composto da Ivanyak, Mykola Grytsyna, Zhurba, Mykhailo Grytsyna e Bilotserkivets, mentre Jorge Braz schiera il Portogallo con André Sousa, Pedro Cary, Bruno Coelho, ...