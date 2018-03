‘Populismo sovrano’ | qualche risposta alle polemiche

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 marzo 2018) “Esiste un blocco conservatore in Europa spaventato da qualsiasi cambiamento e dalla minima mossa laterale. Soprattutto se questa è compiuta da un Paese fondatore come l’Italia. Il voto italiano è interessante perché mostra una volontà di sovranità. I popoli dicono “malgrado tutto noi esistiamo, e non solo nel disegno che viene preparato per noi”. È una delle lezioni dell’inizio del XXI secolo”. Queste sono parole della grande storica della Russia Hélène Carrère d’Encausse, mamma dello scrittore Emmanuel, che spiegava al Corriere della Sera il senso della quarta rielezione di Vladimir Putin. Vorrei partire da questa sintesi per rispondere ad alcune delle sollecitazioni, domande ma ancheche ho ricevuto dopo l’uscita del mio libro “Populismo sovrano” per Einaudi (il libro sta andando molto bene, è in ristampa e presto dovrebbe tornare disponibile ...