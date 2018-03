Pomeriggio 5 | Lory Del Santo ha tradito Pietrantonio con Conversano?

lanostratv

: Rocco Pietrantonio offese l'attuale fidanzato di Lory Del Santo. Ed ecco cosa sta accadendo a Pomeriggio 5:... - spettacolo_fp : Rocco Pietrantonio offese l'attuale fidanzato di Lory Del Santo. Ed ecco cosa sta accadendo a Pomeriggio 5:... - zazoomblog : Lory Del Santo vs Rocco Pietrantonio- Nuovo attacco: “Cosa è successo ai tuoi capelli?” (Pomeriggio 5) - #Santo… - ignotoale75 : @gubello_lorenzo Grazie Lory buon pomeriggio e auguri a tuo papà #DettoFattoRai -

(Di lunedì 19 marzo 2018)DelhaRocco? La rivelazione aDelè tornata ospite aCinque. Nel salotto di Barbara D’Urso si è scontrata di nuovo con il suo ex compagno Roccoper aver offeso il suo fidanzato Marco Cucolo. Nelle “precedenti puntate”Delaveva apostrofatocon l’appellativo “questo” e in una puntata di Domenica Live hanno avuto l’ennesimo scontro. La showgirl e attrice italiana aveva dichiarato di aver rispettato sempre Rocco, non nascondendo di aver pensato che avesse del talento per andare in televisione: “Peccato che la tua pigrizia ti abbia ucciso, perché sai ballare, imitare, cantare ma non sei riuscito mai a decollare”. Dal canto suo, Rocconon ci sta e oggi aCinque ha confessato di essere statoda lei con Giovanni ...