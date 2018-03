Polonia | donne in piazza contro vescovi per diritto ad aborto

swissinfo.ch

: RT @fouwzi: @giu33liana @adriana_fenzi @PillaPaladini @ViktorOrban @ckyenge @MartaEcca @aranciaverde @Piu_Europa @MOVFEDEUROPEO @ComVentote… - adriana_fenzi : RT @fouwzi: @giu33liana @adriana_fenzi @PillaPaladini @ViktorOrban @ckyenge @MartaEcca @aranciaverde @Piu_Europa @MOVFEDEUROPEO @ComVentote… - fouwzi : @giu33liana @adriana_fenzi @PillaPaladini @ViktorOrban @ckyenge @MartaEcca @aranciaverde @Piu_Europa @MOVFEDEUROPEO… - MartinaDp68 : RT @mauroarcobaleno: Adesso il no all'#aborto: la #Polonia è come un gambero. Solidarizzo con le donne polacche. -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...