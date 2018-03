«Più conosco gli umani | e più amo i cani» Putin | le 13 frasi di un dittatore rieletto

M5s - la deputata Di Benedetto se ne va : “Non mi riconosco Più in un movimento che è la sua Più volgare negazione” : Chiara Di Benedetto, deputata e ricandidata alle Politiche, lascia il movimento Cinque Stelle. “Non posso riconoscermi – scrive la parlamentare su facebook – in ciò che viene spacciato per movimento, ma che si pone come la sua più volgare negazione“. La Di Benedetto, trent’anni, palermitana, è definita appartenente all’ala cosiddetta “ortodossa“. “Mi trovo all’interno di una forza politica ...