Piscina in giardino | permessi e consigli

NON E’ UNA Piscina IN GIARDINO : “Non è una PISCINA in GIARDINO”, commedia teatrale scritta da Antonio Amoruso, in debutto il 24 e 25 febbraio 2018 al Piccolo Teatro San Pio di Roma (Via Paolo Stoppa, 10). Un manager, da poco in pensione, si ritrova per la prima volta a vivere la quotidianità del rapporto familiare con sua moglie e sua […]