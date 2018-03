Piero Angela | ' La tv divulgativa non è una cosa di serie B'

Piero Angela - l'ultimo libro/ "Il mio lungo viaggio' è diverso - racconta la mia vita" : Piero Angela, protagonista alla Festa del libro e della Lettura all'Auditorium Parco della Musica, ha presentato il suo ultimo libro dal titolo "il mio lungo viaggio".(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:29:00 GMT)

Piero Angela - felicità? Il primo libro : E con grande generosità ha parlato della sua idea di felicità, parola chiave di questa edizione di 'Libri Come', e del suo rapporto con la scienza e la cultura. "Ho scritto 38 libri, tutti diversi ...

Piero Angela - felicità? Il primo libro : ANSA, - ROMA, 18 MAR - La felicità? "Avere il primo libro tra le mani". Piero Angela superstar, seguitissimo e applauditissimo all'incontro, con 400 persone - nell'ultimo giorno di 'Libri Come', la ...

Piero Angela : "Io creperò con la penna in mano" : Piero Angela si confessa durante la presentazione del suo suo libro 'Il mio lungo viaggio' , Mondadori, . Lo storico conduttore di Superwark ha parlato del suo rapporto con la moglie alzando il velo ...

Dal 21 aprile torna la magia dei 'Viaggi nell'antica Roma' di Piero Angela e Paco Lanciano : Le modalità di accesso ai due spettacoli sono differenti. Per il 'Foro di Augusto' sono previste tre repliche secondo il calendario pubblicato , durata 40 minuti, mentre per il 'Foro di Cesare' è ...

Piero Angela - Viaggio nell'antica Roma/ “Serve una nuova cultura : prepariamo i giovani al mondo che cambia” : Piero Angela, Viaggio nell'antica Roma: “Serve una nuova cultura: prepariamo i giovani al mondo che cambia”. Le ultime notizie sul noto divulgatore scientifico e il suo nuovo progetto(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:44:00 GMT)

Alberto Angela - il padre Piero : da piccolo scarnificava pesci e seppelliva gatti morti : Il creatore di 'Quark' lo ha fatto nel corso di un incontro dedicato a 'Scienza e società' all'università Luiss di Roma. Roba molto particolare, che però fa intuire la passione per la 'scoperta' che ...

Piero Angela agli studenti della Luiss : "Quella volta in cui annunciarono la mia morte" : "Anch'io sono stato vittima di fake news, mi ricordo che ero a Camogli quando mi chiamò il direttore di una grande agenzia e mi chiese: 'Ehi, stai bene? Dicono che sei morto!'". Così Piero Angela parlando di bufale e false notizie che circolano in rete agli studenti della Luiss di Roma. "Bisognerebbe fare leggi molto dure e severe per reprimere questo fenomeno e condannare queste persone che minacciano il buon utilizzo di internet".

Salute - un portale ‘anti bufale’ siglato Iss : Piero Angela primo testimonial : Un sito contro le ‘bufale’ in tema di Salute, che aiuta i cittadini, di qualsiasi livello di istruzione ad avere informazioni certe e un ‘luogo’ dove trovare risposte chiare e verificate. E’ ‘IsSalute’, il primo portale istituzionale dedicato interamente al cittadino, che ha l’obiettivo di informare, far conoscere e permettere di scegliere. L’iniziativa, tenuta a battesimo da Piero Angela, è ...

"La lettura è un'isola e quello spazio è la misura della nostra felicità". A Roma torna 'Libri Come' con Camilleri e Piero Angela : Non mancheranno gli incontri per le scuole, le mostre, gli spettacoli a cominciare dall'inaugurazione in collaborazione con le Biblioteche di Roma, quando in dieci biblioteche sparse per i quartieri ...

“La lettura è un’isola e quello spazio è la misura della nostra felicità” : torna a Roma "Libri Come" con Camilleri e Piero Angela : Un bambino tra i sette e gli otto anni, un Tom Sawyer del nuovo Millennio, con pantaloni ripiegati, senza scarpe, camicia jeans e cappello di paglia. In mano non ha una canna da pesca, ma un libro che legge attentamente seduto su una grande valigia con una grande luna piena che gli fa da abat-jour naturale. È rapito da quel testo (un racconto, una favola, chissà?) e non c'è smartphone o videogioco che possano distrarlo ...

Salute - Piero Angela : “La scienza non è democratica - non prevede par condicio” : “Oggi col web la disinformazione circola rapidamente ed e’ pieno di pifferai magici a cui e’ facile credere. La scienza non e’ democratica, non prevede par condicio. Non e’ la stessa cosa dire che la terra e’ quadrata oppure che e’ rotonda“: lo ha dichiarato Piero Angela, testimonial del portale online presentato oggi all’Istituto Superiore di Sanita’, incentrato su informazioni ...

