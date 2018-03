Picchiata dalla babysitter | bimba di 3 anni muore dopo giorni di agonia

Maestra d'asilo Picchiata dalla mamma di un'alunna in classe - il marito : "È sotto choc non vuole più andare a scuola" : Pomeriggio 5 torna sul caso della Maestra picchiata nel casertano. La donna è stata aggredita da un genitore dopo che la figlia di 4 anni le ha raccontato di essere stata sgridata in classe....