Piatto a rischio | ritirate dal mercato cozze contaminate da pericoloso batterio

(Di lunedì 19 marzo 2018) Sono arrivate dalla Spagna, ma non hanno avuto un'accoglienza favorevole perché fin da subito si è diffuso l'allarme. Non sono state respinte alla frontiera perché ormai erano già state distribuite su tutto il suolo nazionale, ma è in corso il ritiro dal. Ebbene sì: in giro per la penisola ci sonovivedall' Escherichia Coli, pericolosissimopresente in acque inquinate da feci. L'allerta in tutta Italia riguarda non solo grande distribuzione e supermercati, ma anche mercati e pescherie. Ad avvisare organismi di controllo nostrani del pericolo lo scorso 16 marzo (rif. 731.2018) è stato il Rasff, il cosiddetto sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare. Ma non è la prima volta che accade. ...