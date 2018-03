Piatto a rischio : ritirate dal mercato cozze contaminate da pericoloso batterio Video : Sono arrivate dalla #Spagna, ma non hanno avuto un'accoglienza favorevole perché fin da subito si è diffuso l'allarme. Non sono state respinte alla frontiera perché ormai erano gia' state distribuite su tutto il suolo nazionale, ma è in corso il ritiro dal mercato. Ebbene sì: in giro per la penisola ci sono cozze vive contaminate [Video] dall' #Escherichia Coli, pericolosissimo batterio presente in acque inquinate da feci. L'allerta in tutta ...